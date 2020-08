Ligue des champions : la blessure de Mbappé inquiète au PSG

Blessure de Kylian Mbappe – L’attaquant du PSG est sorti en cours de jeu lors du match contre Saint-Etienne il y’a plusieurs jours. Le premier communiqué du club parisien sur la blessure de l’international français était loin d’être rassurant, au moins à certains consultants se sont interrogés sur la participation de l’attaquant parisien aux quarts de finale de la ligue des champions contre le club d’Atlanta. S’il était très optimiste lors du tirage des huitièmes de finale, Rolland Courbis a changé son fusil d’épaule, suite aux signaux négatifs entendus sur la toile après la blessure de l’attaquant parisien.

Le PSG sera-t-il privé de Kylian Mbappé pour les quarts de finale de la ligue des champions ? Il faudrait attendre encore quelques jours avant de le savoir. Pour l’heure, le club refuse de s’avancer sur le sort de l’ancien attaquant monégasque blessé lors du match contre Saint-Etienne il y’a de cela quelques jours. Alors que les parisiens n’étaient guère favoris pour la rencontre des huitièmes de finale face au Borussia, les hommes de Tuchel ont créé la surprise au parc des princes au mois de février, confirmant leur statut de favoris pour le trophée de la C1 cette année. Pour Rolland Courbis comme pour Arsène Wenger, le club de la capitale française reste favori pour les quarts de finale de la Ligue des champions qui auront lieu dans quelques jours., même si la blessure de Kylian Mbappé ne rassure pas certains supporters parisiens.

Les quarts de finale de la ligue des champions tiendront leur promesse, malgré le contexte sanitaire qui reste peu favorable au football. L’une des rencontres les plus attendues de cette compétition à ce stade reste le choc entre le PSG et Atlanta. Le club italien qui réalisé une saison extraordinaire reste un adversaire redoutable selon plusieurs consultants sportifs, même si certains sont optimistes sur la victoire et la qualification des parisiens dans ce choc. Mais la blessure de Kylian Mbappé a été un énorme de coup de froid pour le club parisien et même pour certains supporters parisiens. Pour Rolland Courbis, il ne faudrait pas en faire tout un drame, même si la blessure de l’ancien monégasque intervient à une période peu délicate : «Si on n’est pas inquiet là, quand le sera-t-on ? Je suis préoccupé. Je me dis que les huit prochains jours vont peut-être permettre de récupérer Mbappé et cela serait une première énorme bonne nouvelle…après il faudra aussi que Thomas Tuchel, qui a un peu l’air énervé, démontre certaines inspirations dans ses choix tactiques. Depuis la sortie de Mbappé contre Saint-Etienne, on voit un PSG très moyen et en-dessous de ses possibilités.», explique Rolland Courbis. Selon une information rapportée par France Bleu, aucun membre de la famille de l’attaquant français n’en veut aux défenseur stéphanois responsable de cette blessure : ««Aucun membre de ma famille n’en veut à monsieur Perrin. C’est juste un malheureux accident d’une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière. Merci de le féliciter pour tout ce qu’il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui mais nous garderons le meilleur», rapporte Wilfried Mabppé.

L’optimisme d’Ander Herrera

«Je pense qu’on est optimiste pour Kylian, il peut marcher tranquillement, il est très professionnel, il est jeune, il a vraiment envie de jouer ce match, on peut être tranquille, il travaille tous les jours. S’il ne peut pas jouer, on a beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer à sa place, Choupo-Moting, Icardi, Sarabia, Neymar, Di Maria. On peut être tranquille. Bien sûr Kylian est très important, mais il va tout faire pour jouer», rapporte l’international espagnol. Arsène Wenger estime quant à lui que Paris reste favoris dans cette compétition cette année : «pour moi, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les deux favoris sur leur potentiel.», a révélé l’ex entraineur des gunners. Les parisiens affrontent Atlanta en LDC dans quelques jours.