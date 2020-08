OM : Pablo Longoria expose ses ambitions

Olympique de Marseille – Le club phocéen entend démarrer la nouvelle saison de la meilleure des manières. Qualifié pour la prochaine édition de la ligue des champions, l’Olympique de Marseille a déjà entamé sa phase de recrutement avant l’entame de la nouvelle saison de ligue 1. Parmi les nouvelles recrues de l’OM, Pablo Longoria, ancien directeur sportif du club de Valence en Espagne. En conférence de presse, le nouveau directeur sportif du club phocéen a dévoilé ses grandes ambitions avec l’OM, lui qui avait également fait acte de candidature pour le même poste auprès de l’ASM.

L’OM a déjà affiché ses grandes ambitions pour la saison prochaine. Si le club refuse de s’avancer sur l’objectif du championnat, l’ancien capitaine de l’Olympique marseillais, Dimitri Payet, se fixe de grands objectifs pour la ligue des champions. Pour aller le plus possible dans cette compétition, le club a déjà démarré les recrutements pour la nouvelle saison. Si Villas Boas a déjà enrichi son effectif avec de nouvelles recrues, l’OM a officialisé il y’a quelques jours, l’arrivée d’un tout nouveau directeur sportif. Le club phocéen a réussi à convaincre l’espagnol Pablo Longoria de signer en tant que nouveau directeur sportif. En conférence de presse, le nouveau directeur de l’OM a dévoilé ses grandes ambitions et sa vision.

«L’Olympique de Marseille annonce le recrutement de Pablo Longoria en tant que Directeur Général délégué chargé du Football. Doté d’un très haut niveau d’exigence, après avoir notamment exercé à la Juventus et à Valence, clubs habitués à jouer le titre national et la Ligue des Champions, Pablo incarne la nouvelle génération de managers sportifs. Sa fine connaissance du football européen et mondial, ainsi que son approche très innovante du métier, ont fait de lui le candidat idéal pour cette fonction. Polyglotte parlant 6 langues (espagnol, français, anglais, italien, portugais et allemand), Pablo sait jongler entre les contextes, les cultures propres à chaque pays et a l’habitude des ambiances à haute intensité. Pablo supervisera l’ensemble du secteur sportif, de l’équipe première au centre de formation. Il sera responsable des transferts et accélérera le développement de l’usage des données dans la prise de décision sportive.», expliquait l’Olympique de Marseille dans un communiqué officiel. L’arrivée de l’espagnol comme nouveau directeur sportif du club phocéen a été saluée par le président de l’OM : « À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des top clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. Pablo arrivera le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d’affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante », révélait Jacques-Henri Eyraud.

Sur la prolongation de Thauvin

«Naturellement, on a un effectif avec des joueurs en fin de contrat. J’ai l’intention de travailler sur un projet de long terme, avec un objectif à cinq ans. Avec des ambitions sur cinq ans, on doit prendre des décisions immédiates. Je suis là depuis une semaine, je me mets au courant de toutes les situations des joueurs, cela dépasse le cas de Florian. On va aborder toutes ces questions contractuelles, donner une direction claire. Pour l’effectif, aujourd’hui, Florian est un nouvel atout pour le coach, après une saison blanche. Le football est fait d’un mix entre des décisions à prendre et une continuité à donner à un projet. On sort d’une saison magnifique, avec une deuxième place au classement. On va chercher à donner de la continuité à toutes les bonnes choses qui se sont produites récemment et à mettre le coach dans les meilleures dispositions, avec un effectif consistant.», a confié le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le meneur de jeu français pourrait donc se voir proposer une prolongation de contrat.