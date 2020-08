PSG : Cavani vers le Benfica ?

Avenir de Cavani – Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a perdu s place de titulaire au profit des nouvelles recrues en dépit de la volonté de son entraineur à vouloir le garder. Mais aucune prolongation du joueur uruguayen, jusqu’à ce qu’expire son contrat avec le Psg. Libre de tout engagement, le joueur uruguayen compte se relancer dans le championnat portugais. Selon ses confidences, le club de Benfica serait intéressé par ses services pour les trois prochaines saisons. Si aucun accord n’est officiellement annoncé, le joueur confirme que des tractations sont bel et bien cours.

Edinson Cavani est officiellement libre de tout engagement avec le PSG, puisque le club parisien n’a pas trouvé un accord de renouvellement de contrat avec le meilleur buteur de son histoire. Plusieurs journaux espagnols évoquaient un accord il y’a quelques mois avec l’Atlético Madrid. Mais le transfert de l’international uruguayen vers l’Atlético n’aboutira pas. Le président des colchoneros, dans une déclaration rendue il y’a quelques mois, accusait en partie la famille du joueur, d’avoir fait échoué son transfert, des arguments nié en bloc par la famille du joueur parisien. Après cet échec, le joueur pourrait rebondir dans une autre division dans les années à venir. Selon Cavani, le club de Benfica pourrait être sa prochaine destination, après son transfert raté vers la ligue espagnole il y’a quelques mois.

L’histoire de Cavani avec le PSG s’achève après de belles années d’aventure. Le club français était pourtant optimiste concernant l’avenir de son meilleur buteur : «Comme avec Layvin Kurzawa. Tant que ce n’est pas le cas, c’est peut-être mieux de les laisser à la maison, les joueurs sont sensibles. Je peux comprendre, parce qu’il décide de choses pas seulement pour lui, mais pour sa famille, pour vivre dans un autre pays. Ce sont des choses pour lesquelles il faut beaucoup réfléchir, parler et négocier. C’est mieux de laisser pour ça les joueurs au calme. Nous ne sommes pas en colère, il n’y a pas de stress. S’il est notre joueur samedi, oui, j’espère qu’il sera prêt… Je pense qu’on a besoin de chaque joueur et je préfère que tout le monde reste, parce qu’on a pris la décision avant la saison. Ce n’est pas nécessaire de changer maintenant. C’est toujours le défi pour chaque club de s’améliorer, pas de perdre de la qualité.», confiait l’entraineur du PSG. Annoncé à l’Atlético Madrid, le footballeur uruguayen restera finalement à Paris, en raison de l’échec de son transfert, un échec dont le président de l’Atlético impute la responsabilité à la famille du joueur : «Un jour, je vous dirai pourquoi Cavani n’est pas venu à l’Atletico et, quand je le dirai, les gens me donneront raison…Je trouve honteuse la situation de certains joueurs avec leurs agents et les membres de leur famille. Nous ne sommes pas là pour nous faire dévaliser», révélait le président des colchoneros, après l’échec du transfert de l’international uruguayen. Aujourd’hui, plusieurs informations font état de négociations entre le joueur et le club de Benfica, des informations auxquelles le concerné n’a pas manqué de réagir.

Cavani en discussion avec Benfica

«Il y a eu des rencontres avec Benfica et d’autres clubs. Mais rien n’est encore défini, donc je ne peux pas dire qu’il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie.», a fait savoir le footballeur uruguayen. Après avoir joué huit saisons sous les couleurs parisiennes, l’attaquant uruguayen devrait sans surprise rebondir donc eau Portugal la saison prochaine.