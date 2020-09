Kylian Mbappé testé positif au Covid-19

Coronavirus en France – Alors que le championnat reprend pour la nouvelle saison, l’univers du football français connait une recrudescence des cas de nouveau coronavirus. En plein rassemblement avec l’Equipe de France pour la ligue des Nations, l’attaquant français Kylian Mbappé a été testé positif au nouveau coronavirus. Il sera donc absent du match de la ligue des Nations qui opposera ce mardi l’Equipe de France à la Croatie. Pour le PSG, l’absence de Mbappé est un coup dur pour le club qui enregistre son 7e cas de covid-19 depuis la reprise du championnat.

La recrudescence des cas de Covid-19 en France et dans plusieurs pays d’Europe n’épargne pas les footballeurs, en particulier en France. Le PSG doit désormais se passer de son attaquant français Kylian Mbappé pour une certaine durée qui reste encore inconnue. La raison, l’Equipe de France a indiqué dans un communiqué que le footballeur français avait été contrôlé positif au nouveau coronavirus en France. Convoqué pour la ligue des Nations, l’attaquant parisien a été l’unique buteur du match qui a opposé il y’a quelques jours la France à l’Equipe de Suède. Pour le second match des bleus, l’incertitude planait sur la participation de l’ancien attaquant monégasque, une incertitude confirmée par la FFF par voie de communiqué. Le PSG est donc privé d’un septième joueur en raison de la Covid-19, en pleine reprise du championnat de ligue 1 pour la nouvelle saison. Le directeur sportif du Psg, n’a pas hésité à réagir à l’annonce de la FFF.

« Ils peuvent jouer demain, ils sont à disposition comme les autres. Ils le savent, je le sais. On a un match à jouer. Ils sont tous disponibles. Kim et Kylian aussi. Je ferai des choix. On a un match international. On est là pour faire en sorte de le gagner, même si dans l’analyse, je tiens compte de différentes choses », indiquait en conférence de presse Didier Deschamps. Mais bien de connaitre les compositions du match entre l’Equipe de France et la Croatie, la fédération française de football vient de confirmer l’absence de l’attaquant français pour ce second match des bleus en ligue des Nations : «Kylian Mbappé ne participera pas à France-Croatie, mardi soir à 20h45 au Stade de France. Le résultat de son test au Covid-19 diligenté par l’UEFA lundi matin s’étant révélé positif, il a été placé à l’écart du groupe après la réception des résultats, à l’issue de l’entraînement, avant de regagner son domicile dans la soirée. ‌ ‌Comme l’ensemble de la délégation, Kylian Mbappé avait subi un test préalable au rassemblement. Le résultat était négatif comme celui passé mercredi, à la demande de l’UEFA, dans le cadre de Suède-France.», a déclaré la fédération française de football dans un communiqué. Kylian Mbappé est officiellement le 7e joueur du PSG a être contrôlé positif au Covid-19 en pleine reprise de la ligue 1. De passage sur les antennes de RMC, le directeur sportif du PSG a réagi à l’annonce faite par la FFF.

Leonardo en colère contre la FFF

«Toutes les équipes ont des cas positifs, mais les cas positifs, quand ça arrive à Paris, ce serait un scandale? Ils sont avec leurs femmes et leurs enfants, Neymar est avec son père et son fils. Instagram, cela ne correspond pas à la réalité. Je déteste Instagram. Je suis très attaché à la discipline, le travail, le terrain. Je suis d’une autre génération. Si on doit leur taper dessus car ils ont un comportement qui nuit à la performance, on le fera. Mais pas là. Tous les joueurs de foot vont à Ibiza. Beaucoup de joueurs du Bayern étaient aussi à Ibiza…Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif. Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça. Exactement. Il est chez lui et on a appris. (…) Tout le monde fait la morale au PSG. Mais quand il se passe ça, c’est encore le PSG qui gère. C’est toujours le PSG le mauvais dans l’histoire», a déclaré le brésilien.