Messi et Neymar réagissent au départ de Luis Suarez

Départ de Suarez – Après de nombreuses spéculations sur la toile et dans la presse, le FC Barcelone finira par confirmer le départ de l’attaquant uruguayen vers une nouvelle destination. Si le joueur s’était déjà préparé à un départ après sa remarquable carrière sous le maillot catalan, rien ne semblait indiqué que son départ serait lié en partie à la venue du nouvel entraineur catalan Koeman. Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, qui fut pendant de nombreuses années le coéquipier de Suarez, n’a pas manqué de réagir au départ de l’ancien de Liverpool.

La passionnante aventure entre Luis Suarez et le FC Barcelone a officiellement pris fin il y’a quelques jours. Dans un communiqué officiel, le FC Barcelone a annoncé le départ de son attaquant en direction du club rival de l’Atlético Madrid. Après avoir défrayé la chronique en annonçant son départ cette année du Barça, le footballeur argentin Lionel Messi a réagi à la décision prise par le club catalan de se séparer de Luis Suarez. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le footballeur argentin était indigné par la manière dont l’attaquant uruguayen a quitté le Barça cette saison. Après avoir quitté le club un peu plus tôt, le footballeur brésilien Neymar s’est lui aussi indigné du départ sans gloire de Luis Suarez du club catalan, un départ précipité en grande partie par la venue de Koeman sur le banc catalan cette saison.

Le départ de Luis Suarez du FC Barcelone vers le club de l’Atlético Madrid continue toujours d’alimenter les débats dans la presse catalane. Après plusieurs années passées sous le maillot catalan, l’ancien attaquant de Liverpool a quitté son club de cœur pour rejoindre les colchoneros pour la nouvelle saison, un départ qui, visiblement, a un peu surpris le joueur : «Je n’ai rien préparé car tout cela est très imprévu. C’est difficile pour moi. En premier lieu, je veux remercier le club, qui a eu confiance en moi malgré une erreur que j’avais faite avant de signer. Je serai toujours reconnaissant du traitement que j’ai reçu ici. Je laisse beaucoup d’amis ici. Un être humain qui a des sentiments s’en va. Merci à ma famille, qui sont ceux qui me supportent et vivent avec moi. Dans le bien comme dans le mal, ils m’ont toujours soutenu. Mais je garde que le bon. Mes enfants m’ont vu soulever des trophées et marquer des buts, puissent-ils me voir parmi les meilleurs de l’histoire. Cela restera en moi.». Son ancien coéquipier brésilien qui évolue au PSG depuis trois saisons, n’est pas resté indifférent au départ de Suarez du FC Barcelone. Pour le brésilien Neymar, «tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l’ont fait. Mais la vérité est qu’aujourd’hui plus rien ne me surprend», a déclaré l’ancien barcelonais. Le capitaine des blaugranas, dans son hommage à Luis Suarez, n’a pas manqué de lancer des pics à la direction de son actuel club. Après le fiasco en ligue des champions, l’argentin avait menacé de quitter le Barça, une menace qui ne sera pas mise à exécution après de nombreuses discussions avec la direction de con club.

Le message de Leo à Suarez

«Je m’étais fait à l’idée mais quand je suis entré dans le vestiaire aujourd’hui, tout est devenu bien trop réel. Que cela va être difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains et en dehors…Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l’équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l’ont fait. Mais la vérité est qu’aujourd’hui plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t’aime tellement, je vous aime tous tellement. À bientôt, mon pote», lance Messi.