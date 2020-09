Liga : Zidane à la rescousse de ses joueurs

Real Madrid – Après une entrée quasiment rentrée en Liga cette saison, le Real Madrid s’est rapidement ressaisi lors de son déplacement sur la pelouse de Betis, en s’imposant à l’issue d’une rencontre tendue. Les hommes de Zizou affrontent désormais le club de Valladoid pour leur première prestation dans le mythique stade de Santiago Bernabeu, une confrontation qui intervient dans un climat de défiance vis-à-vis de certains joueurs.

La conférence de presse de Zinedine Zidane, avant la première des madrilènes sur la pelouse de Santiago Bernabeu, était très attendue. Revenu l’année dernière sur le banc madrilène, l’ancien joueur devenu coach de son club de cœur a décidé de faire venir l’international belge dans son effectif. Si l’arrivée du belge a été saluée en grande pompe, le capitaine des diables rouges a eu du mal à s’imposer durant sa première saison avec les madrilènes. Sous le feu des critiques depuis la saison dernière, le belge est également visé par des critiques dans la presse madrilène pour cette nouvelle saison. Au cours de sa conférence de presse, Zinedine Zidane s’est voulu rassurant sur le mental de son effectif, en l’occurrence celui de certains joueurs comme Eden Hazard, acquis par le Real Madrid la saison dernière pour environ une centaine de millions d’euros. Le coach du Real Madrid a également saisi l’occasion pour revenir sur la polémique concernant le jeune prodige brésilien Vinicius Junior. Pour la grande première des madrilènes cette saison sur la mythique pelouse de Bernabeu, Zidane n’a pas manqué d’aller à la rescousse de nombre de ses joueurs, vivement critiqués par la presse madrilène pour leur méforme, et ce depuis l’année dernière.

Pour la première du Real Madrid cette saison sur la pelouse de Santiago Bernabeu, les hommes de Zinedine Zidane reçoivent le club de Valladoid. Après un match nul, les hommes de Zizou se sont bien relancés dans la course au titre en allant s’imposer sur le terrain du Betis. Pour cette rencontre face à Valladoid, l’objectif premier visé par Zizou est avant tout de s’assurer trois précieux points à domicile. Mais l’entraineur du club madrilène est bien conscient de l’énorme danger auquel il doit faire face pour cette rencontre à domicile très attendue par les supporters merengues : «C’est un adversaire compliqué. Ils vont venir pour nous déranger. Nous devons bien jouer de la minute 1 à la fin. Pour continuer ce que nous faisons depuis l’année dernière, nous devons avoir la même détermination et le même dévouement de la part de tout le monde.», a laissé entendre l’entraineur français. Le coach des merengues a une nouvelle fois rebondi sur la polémique Vinicuis au cours de sa conférence de presse précédent la rencontre contre Valladoid : «Cette question me fait toujours rire. Facile de donner son opinion. Que Vinicius joue 34% des matchs et l’autre les 32% restants et un autre les 31% restants ? Ça sera toujours pareil. C’est la réalité de ce club. Nous sommes 25 et ils vont tous jouer. Ensuite il y a ceux qui jouent plus et d’autres moins. Ce que je veux, c’est gagner et les joueurs doivent être préparés. Ce qui se dit à l’extérieur n’aide pas. Ce sont de jeunes garçons, et alors ? C’est la réalité du football : vous jouez, vous ne jouez pas… Ça ne va jamais changer, que je sois l’entraîneur ou que ce soit quelqu’un d’autre. Vous avez 25 joueurs et vous devez en choisir 11».

Hazard prêt pour la saison ?

«Je le vois très proche d’un retour. Il est prêt. Il s’entraîne bien avec l’équipe. Nous savons qu’il ne s’est pas beaucoup entraîné jusqu’à présent mais maintenant il le fait régulièrement avec nous et c’est bien. Nous verrons comment nous allons faire…Je ne pense pas. Il veut jouer. Il a eu un gros problème et ça le dérange depuis longtemps. Maintenant ça semble aller.», a déclaré l’entraineur des Merengues.