Club de Nantes : premier match de la saison

Ayant passé trois saisons difficiles en Espagne, sous les couleurs du FC Séville, marquées par de longues blessures et des prêts non concluants au Benfica et à l’Espanyol de Barcelone, l’ancien Lillois de 29 ans a décidé de revenir en Ligue 1.



Mais cette fois-ci, ce ne sera pas au LOSC qu’il pose ses valises. Sur son Twitter, Sébastien CORCHIA, dans ses nouvelles couleurs, s’est estimé heureux de faire son retour en France et de « signer dans ce club historique » qu’est le FC Nantes.

Le premier pas avec les Canaris

Après neuf (09) mois sans aucune compétition dans les jambes, Sébastien Corchia signe ce dimanche 18 octobre 2020 son grand retour sur la pelouse. Ayant posé ses valises au rang des canaris depuis le dernier mercato, Sébastien Corchia, le nouveau latéral droit du FC Nantes à renouer avec la compétition ce dimanche après-midi contre Brest. Cette entrée de la recrue de l’été dans le groupe de Christian Gourcuff était attendu par l’ensemble de la maison des « jaunes et verts ». Pour une première entrée en scène, Corchia aurait souhaité retrouver, après plusieurs mois d’absence, un public chaleureux et une ambiance explosive à la « Beaujoire ». Même si cette apparition sous les couleurs nantaises a été faite dans un stade quasiment vide, compte tenu des précautions pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus, ce match contre Brest reste l’un des plus mémorables pour le club Nantais en général, mais surtout pour Sébastien.

Pour ce premier match de la saison, le club a exprimé une très grande confiance à l’égard de sa nouvelle recrue. Alors que son manque de compétition pendant neuf mois pouvait susciter des doutes sur sa performance, toute l’équipe, à commencer par le coach, a porté sur lui une marque de confiance. Le latéral droit du FC Nantes a débuté ce match avec les onze de départ. Déjà pour cette première journée, Christian Gourcuff a ressenti un immense plaisir à l’aligner dès cette entame du match contre Brest. Les canaris semblent avoir trouvé la pièce qu’il leur fallait pour poser le jeu. Cette titularisation met en confiance le nouveau pensionnaire de la Beaujoire qui semble avoir trouvé « le club parfait » pour lui.



Un début explosif sous le maillot jaune et vert

Très vite, Sébastien ne s’est pas fait attendre pour répondre aux attentes du club Nantais. La motivation créée en lui par cette titularisation pouvait se voir dans ses premières touches de balle. Quel démarrage en force ! Dès la première minute, Corchia a répondu de la plus belle manière à la confiance qu’ont mis en lui, son coach en premier et à ses coéquipiers ensuite. Il a apporté à l’ensemble du match de la vivacité, sa sérénité, du mouvement et de la maîtrise au jeu. N’hésitant pas à s’engager dans les duels, Sébastien a su également se rendre disponible dans le jeu. Il a réalisé le match que tout entraîneur attend de son joueur. Pour son coach, le talent de son poulain mérite d’être loué. L’on peut y voir de bon augure pour la suite de la saison. Cette rage de vaincre qui l’animait a eu un impact très positif sur l’équipe toute entière. La victoire par ce score de 3 buts à 1 contre leur adversaire du jour n’est qu’une conséquence logique de la performance de l’équipe et surtout de Corchia qui a pris « beaucoup de plaisir à jouer ». Il n’y a rien à discuter : le nouveau latéral droit a tout simplement réussi son premier match sous le maillot des canaris, c’est un joueur exceptionnel.



Peut-on déjà rêver au sacre ?

Le chemin à parcourir pour remporter le sacre cette saison reste encore long. Bien que l’on soit encore loin de la fin de la saison, la performance affichée par le club Nantais à travers celle de sa nouvelle recrue, Sébastien Corchia, permet de nourrir de nombreux espoirs et le rêve de remporter le titre de champion du retour de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Avec de tels joueurs dans son effectif, l’on se sent imbattable et prêt à affronter tous les défis.

Toutefois il est vrai que la tâche ne sera pas aussi facile comme l’on pouvait le prétendre. De nombreuses adversaires de taille tels que le club parisien et le LOSC Lille, actuel leader du championnat, restent encore à gagner pour espérer voir ce rêve devenir une réalité.

Somme toute, peut-on voir en la victoire écrasante du LOSC Lille sur le club de Lens (4-0) une réponse à la belle performance de leur ancien coéquipier, Corchia ? L’on ne saurait y répondre. Mais il est indiscutable que l’arrivée de Sébastien au rang des poulains de Gourcuff apporte un soulagement à l’ensemble de l’équipe et aux supporters assis devant leur petit écran.