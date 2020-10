Premier League : écarté d’Arsenal, Mezut Ozil promet de se battre

Championnat Anglais – C’est un véritable séisme pour l’international allemand, mais aussi pour de nombreux anciens de la Premier League en ce début de nouvelle saison. Comme c’est le cas tous les ans, les clubs de première division étaient invités à rendre officiel la liste des 25 joueurs avec lesquels ils effectueront cette saison. A la surprise générale, l’ancien meneur du Real Madrid, Mezut Ozil, a été écarté du top 25 des gunners par l’entraineur espagnol Arteta.

La premier League cette saison se jouera visiblement sans Mezut Ozil. C’est avec une grosse stupeur que les fans de l’international allemand ont découvert qu’il ne faisait pas partie des 25 joueurs retenus par Arsenal pour la nouvelle saison du championnat anglais. L’arrivée de l’espagnol Arteta a visiblement changé beaucoup de choses pour le milieu de terrain allemand qui, il y’a quelques années, était incontournable dans le 11 de départ des gunners. Cette mise à l’écart intervient alors que des bruits de couloir annoncent un possible départ du joueur qui est en manque de temps de jeu depuis l’arrivée d’Arteta la saison dernière sur le banc des gunners. En dépit de cette douloureuse nouvelle, l’international allemand n’envisage pas pour autant de faire ses adieux au club il où il a passé 7 saisons.

«L’équipe évolue, vous pouvez voir le niveau qu’ils ont atteint, a-t-il affirmé. Nous voulons évoluer davantage, jouer mieux et être encore plus compétitif. Nous devons continuer à maintenir ce rythme. Je suis vraiment content de la performance contre Leicester. (…) Les joueurs nous compliquent la tâche dans nos choix d’équipe…Je dois essayer de faire mon travail le plus juste possible. J’essaie de sélectionner les joueurs qui sont, à mon avis, en meilleure condition», a déclaré le nouvel entraineur des gunners, après le succès de son clubs en Cup League la semaine dernière contre Leicester. Une semaine après, le footballeur allemand, mis à l’écart de l’effectif cette saison par son coach, revient sur ce rebondissement inattendu dans sa carrière : «C’est un message très difficile à écrire aux fans d’Arsenal pour lesquels j’ai joué ces dernières années. Je suis vraiment profondément déçu par le fait de ne pas avoir été inscrit dans la liste pour la Premier League cette saison. En prolongeant mon contrat en 2018, j’ai prêté allégeance et loyauté au club que j’aime, Arsenal, et cela me rend triste de voir que ce n’est pas réciproque. Comme je viens de le voir, la loyauté est une qualité difficile à trouver de nos jours. J’ai toujours essayé de rester positif semaine après semaine en me disant qu’il y avait une chance de revenir dans l’équipe. C’est pourquoi j’ai gardé le silence depuis tout ce temps…Avant la pause forcée liée au Coronavirus, j’étais très heureux de nos progrès avec notre nouveau coach Mikel Arteta – tout se passait bien et je dirais que mes performances étaient vraiment d’un bon niveau», a déclaré sur la toile le champion du monde 2014 au Brésil.

Continuer de se battre

«Que puis-je dire d’autre ? Je me sens toujours comme chez moi à Londres, j’ai toujours beaucoup de bons amis dans cette équipe et je ressens toujours un lien très fort avec les supporters de ce club. Qu’importe, je vais continuer à me battre pour avoir ma chance et ne pas laisser ma 8e saison à Arsenal se terminer comme ça. Je peux vous promettre que cette décision dure à avaler ne changera pas mon état d’esprit. Je vais continuer à m’entraîner aussi bien que je le peux et utiliser ma voix contre l’inhumanité et la justice dès que possible», a fait savoir le footballeur allemand dans sa réaction. En attendant une issue favorable à sa situation, Mezut Ozil pourra évoluer avec les U23 de son club jusqu’à l’hiver, ce qui devrait encore donner du temps à Arteta pour réfléchir sur la mise à l’écart de l’international allemand de son effectif.