Ligue des champions : Tuchel à la rescousse de ses joueurs

Paris Saint Germain – Le club de la capitale française s’est relancé dans la course à la qualification aux huitièmes de finale de la ligue des champions en s’imposant au parc des princes face au club allemand. Mais la prestation assez moyenne des hommes de Thomas Tuchel n’a pas échappé aux journalistes. En conférence de presse, le manager allemand a déclaré que ses joueurs avaient tout donné sur le terrain.

La conférence de presse de Thomas Tuchel après la rencontre face au club allemand en ligue des champions était très attendue. Les hommes du manager allemand ont pris trois précieux points dans la course à la qualification en s’imposant dans la soirée par la plus petite des marges. Si cette victoire relance les parisiens dans cette compétition, la performance des hommes de Tuchel alimente encore la polémique. En conférence de presse, le manager allemand est monté au créneau pour défendre ses joueurs, malgré une prestation assez moyenne dans la soirée au Parc des princes. Pour certains, cette difficile victoire au parc des princes montre les limites du système Tuchel. Malgré une finale de ligue des champions disputée la saison dernière, le coach allemand n’est pas à l’abri d’une expulsion, selon les informations transmises par un consultant sportif du média L’Equipe.

Le PSG a assuré l’essentiel mardi soir en ligue des champions en s’imposant au parc des princes. Même si le jeu était plutôt décevant, les hommes de Tuchel occupent désormais la seconde place de leur groupe en ligue des champions, après leur victoire dans la soirée. Comme l’a déclaré le brésilien Marquinhos, le plus important était les trois points dans cette rencontre : «Oui, il y a aussi beaucoup de choses que les gens ne savent pas avec les blessures et douleurs des joueurs. On n’a pas été dans le meilleur niveau pour faire un match exceptionnel. Le plus important était la victoire, on n’a peut-être pas brillé mais on a obtenu les trois points qui étaient importants pour la suite». Pour Thomas Tuchel , ses hommes ont tout donné dans cette rencontre : «On a joué avec un grand cœur, on a défendu. On a joué avec beaucoup de solidarité. On a défendu avec un grand coeur, toujours ensemble. On a gagné grâce à ça et je ne vais pas dire pardon pour ça… J’ai vu une statistique qui dit qu’il nous manque 7 joueurs par match depuis le début de la saison. Si vous attendez le meilleur PSG avec cette statistique, c’est votre droit. Vous attendez beaucoup de nous, nous aussi. Aujourd’hui c’était nécessaire de répondre à tous les problèmes, ce n’était pas possible de sortir le ballon sous pression… J’ai l’impression que vous demandez toujours les mêmes choses et ce sont toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser la question dans le vestiaire si vous avez les couilles de faire ça ! Les joueurs sont morts. Ils ont tout donné. Tout donné ! Donner le cœur, tout donner physiquement. Je suis fatigué de répondre toujours à vos attentes comme ça Fatigué ! Si vous avez le courage, posez cette question dans le vestiaire. Vous trouverez des gars qui sont cuits. Ils ont tout donné.», a fait savoir le manager allemand.

Les jours de Tuchel comptés ?

«Tuchel a une équipe qui doit être capable de jouer au foot yeux dans les yeux avec cette équipe et ne pas renoncer à toute ambition dans le jeu au bout de cinq minutes. Quand il dit que c’est le match qui commande son attitude, ce n’est pas acceptable car son attitude ultra-défensive est venue très tôt. On a l’impression qu’il a perdu le fil mais c’est cruel car il y a trois mois, il était en finale de la Ligue des Champions et il pensait avoir obtenu là-bas une immunité. Cela rappelle un peu Pochettino qui s’est fait virer peu de temps après avoir fait une finale de Ligue des Champions », a déclaré Vincent Duluc.