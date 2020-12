Liga : Diego Simeone réagit à la victoire du Real Madrid

Publicités

Derby en Liga – le club de l’Atlético Madrid se déplaçait sur la pelouse du grand rival à savoir le Real Madrid. Les hommes de Zinedine Zidane se sont relancés dans la course au titre après une belle victoire face aux colchonéros. L’entraineur de l’Atlético n’a pas manqué de réagir à la défaite de son club en liga, à l’occasion de la 12e journée du championnat, une défaite qui permet désormais à la Réal Sociedad d’occuper la première place du classement avec 26 buts, à la différence de buts.

L’Atlético Madrid a perdu trois précieux points dans la course au titre le week-dernier dans le derby qui l’opposait au Real Madrid. Comme il fallait s’y attendre, les hommes de Zinedine Zidane ont encore épaté sur leur pelouse, enchainant ainsi avec une deuxième victoire d’affilée. La conférence de presse de Diego Simeone était très attendue après cette rencontre. L’entraineur argentin n’a pas manqué de féliciter le Real Madrid pour sa performance à domicile en Liga, à l’occasion de la 12e journée du championnat. Rappelons que les colchoneros occupent désormais la seconde place du classement dominé actuellement par la Real Sociedad. Mais les hommes de Diego Simeone ont un net avantage, puisqu’ils ont encore deux matches en retard à disputer, ce qui pourrait faire toute la différence dans la course au titre. Quant au Barça, le club reste hors du top 4 du classement actuel.

La réaction de Diego Simeone après la victoire du Real Madrid en Liga n’aura pas trainé. En conférence de presse, le manager allemand a confié que le grand rival avait été nettement meilleur durant la rencontre comptant pour la 12e journée du championnat : «Ils ont mieux commencé le match, en étant mieux positionnés, ils nous ont encore fait mal dans l’intensité, la vitesse de balle et ils ont trouvé un but qui les a mis à l’aise dans le match. Ce fut difficile pour nous de nous remettre dans le rythme. En seconde période, nous avons mieux commencé, nous aurions pu égaliser sur l’occasion de Lemar, mais ça n’est pas entré et ensuite ils ont contrôlé le match. Le but de Carvajal nous a fait sortir un peu plus encore du match. Nous avons fait une première mi-temps qui n’était pas bonne et une seconde pas meilleure que la première… L’équipe n’avait pas perdu depuis longtemps et ça devait arriver un jour. Quand une équipe est supérieure, il faut la féliciter. Nous venions de faire un gros effort en Ligue des champions, ça a pu jouer dans les têtes durant le match… l’entraîneur a fait une erreur dans son approche et dans la recherche du match, et à partir de là j’ai essayé d’intervenir avec les trois changements pour m’améliorer en seconde période. La critique est juste et méritée. […] Aujourd’hui on a mal joué, le coach n’a pas eu la lucidité de mieux voir le match et l’équipe n’a pas fait ce qu’on lui demandait », a déclaré le coach argentin.

Réaction madrilène

«Nous sommes le Real Madrid, nous sommes toujours en compétition pour gagner, nous avons de très bons joueurs. Nous sommes habitués à ce que les gens donnent leur avis, c’est normal, mais l’équipe est restée concentrée. On a été très solide en défense, nous avons mérité la victoire. Nous sommes très heureux de la performance de l’équipe avec et sans le ballon… Le mérite est pour nous. La tête de Casemiro est impeccable. Nous avons eu des occasions. Il est très difficile d’attaquer face à l’Atletico et se créer des opportunités. Nous avons été très bons dès le début du match. Nous avons fait un match très complet. Les parties se présentent comme elles se présentent. Je pense que l’important est de rester calme, de faire confiance à notre équipe et les joueurs ont parfaitement relevé le défi.», lançait Emilio Butragueño aux journalistes après le match.