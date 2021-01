PSG : Mauricio Pochettino succède à Thomas Tuchel

Publicités

Nouvel entraineur du PSG – Le club de Paris Saint Germain s’est finalement séparé de l’allemand Thomas Tuchel, qui avait réussi l’an dernier à conduire son groupe en finale de la ligue des champions, finale perdue face au Bayern Munich à l’issue d’une rencontre très intense. La direction du Psg a décidé de faire appel aux services de Mauricio Pochettino, ancien entraineur des Spurs de Tottenham. Ce dernier a d’ailleurs dévoilé sa vision en conférence de presse ce mardi.

Mauricio Pochettino est le nouvel entraineur du PSG. Le club de la capitale française a décidé de se séparer de son technicien allemand Thomas Tuchel, malgré un bilan nettement meilleur à celui de ses prédécesseurs. Sur les cinq derniers managers désignés au Psg, l’allemand est le seul à avoir réussi à conduire le club français en finale de la ligue des champions. Malheureusement, les parisiens n’ont pu célébrer leur premier titre de champion d’Europe l’an dernier, car battus par le Bayern Munich en finale de la C1. Malgré une finale de la ligue des champions puis une qualification en huitième de finale de la C1 cette année, Thomas Tuchel sera limogé de son poste de manager du PSG, un départ qui n’était pas une surprise pour certaines personnes qui l’ont cotôyé.

«Le dernier mercato estival ne s’est pas déroulé comme nous l’aurions souhaité. Les principaux départs ont eu lieu avant et juste après les matchs d’août, ils n’ont pas pu être remplacés correctement. Cela a également créé des tensions entre certains dirigeants de club et le staff. Le directeur sportif n’était pas non plus sur la même longueur d’onde que le coach principal…Pour le moment, je ne peux pas encore rentrer un peu plus dans les détails. Ils avaient des idées très différentes sur bien des aspects et le fossé s’est très rapidement creusé entre les deux au fil du temps. Cela a poussé Leonardo à envisager l’avenir avec un staff différent. Soyons honnêtes, cela n’aurait pas été durable sur le long terme. Il valait mieux partir maintenant, presque au sommet», déclarait Zsolt Löw, l’adjoint de Thomas Tuchel au PSG. Pour Thiago Silva, le départ du manager allemand était prévisible : «C’est difficile mais c’était prévisible qu’il allait se passer ça. Pas maintenant mais en étant à l’intérieur, on savait qu’il y avait des situations qu’il fallait changer. A mon avis, Leonardo a pris la situation en main, il a fait son choix. On ne sait pas si c’était bien, cela ne l’était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match. Ce changement n’était pas prévu à ce moment», rapportait le brésilien pour sa part.

Pochettino dévoile ses grandes ambitions

«La Ligue des Champions est un objectif pour nous, c’est la plus grosse compétition. Les premiers matches de LDC sont dans un mois, aujourd’hui nous sommes en construction et avec le retour des joueurs indisponibles nous aurons un effectif incroyable et nous serons prêt pour le match contre Barcelone….C’est incroyable de voir la qualité de cet effectif, de ces joueurs, ce n’est nouveau pour personne et nous sommes très contents d’avoir cet effectif. Kylian est un grand joueur, qui peut jouer sur le côté et dans l’axe. Le plus important est qu’il puisse exprimer son potentiel et son talent quand il sera sur le terrain et ce sera le défi afin de donner le meilleur à l’équipe…Ce n’est pas le moment de commenter les rumeurs, nous venons d’arriver il y a quelques jours. Nous suivons la récupérations de nos blessés, nous parlons avec Leonardo et c’est vrai qu’un club comme le PSG regarde toutes les possibilités qu’il a, d’autant plus avec cette période compliquée liée à la crise sanitaire. On a beaucoup de possibilités dans les phases défensives mais aussi offensives. Cela dépend aussi des joueurs que je peux avoir à ma disposition. Si on doit jouer avec une défense à trois ou à quatre, on s’adaptera avec l’effectif.», lance le nouvel entraineur du PSG.