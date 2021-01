Ligue 1 : viré du Losc, Luis Campos évoque ses projets d’avenirs

Publicités

Rachat de Lille – Mi décembre, le Losc annonçait dans un communiqué le rachat du club par le groupe Merlyn, faisant ainsi d’Olivier Letang le nouveau président de Lilles. Dans une conférence de presse, ce dernier a dévoilé en long et large son projet pour le club français, dans les années à venir. Rappelons que le club n’a pas réussi à arracher son billet pour les huitièmes de finale de la ligue des champions. Evincé, Luis Campos a parlé à cœur ouvert de ses projets pour l’avenir.

Luis Campos n’est plus en poste depuis le 18 décembre dernier. Conseiller sportif au Losc, le portugais a été évincé de son poste il y’a de cela quelques semaines, après le rachat du club de Lille par le groupe Merlyn. Conséquence de cette opération, Gerard Lopez, président du losc, a tout naturellement quitté ses fonctions, mais aussi son conseiller sportif, comme indiqué dans le communiqué relatif à l’opération de rachat. Libre depuis son départ, l’ancien conseiller du losc, notamment passé par l’AS Monaco, a dévoilé dans un entretien exclusif ses projets pour l’avenir. Durant son passage à lille, Luis Campos a réalisé de nombreuses opérations d’envergure pour le club, comme la vente de Nicolas Pépé à Arsenal, une transaction qui a permis au club français de renflouer ses caisses et assainir ses finances.

«M. Lopez a déclaré: « Mon objectif a toujours été de redresser sportivement le LOSC. Quand je suis devenu président, le club était à la 17ème place de la Ligue 1. Aujourd’hui, l’équipe obtient d’excellents résultats sportifs et est classé 1ère de Ligue 1. J’ai atteint mon objectif et je crois qu’il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d’autres entreprises sportives. Compte tenu des difficultés récentes en Ligue 1 et en particulier de l’incertitude entourant le contrat des droits TV pour le championnat de France, il est important que le LOSC soit détenu par un propriétaire de référence, à la solidité financière reconnue comme Merlyn. Sous mon égide, et tout en maintenant des ambitions sportives élevées, nous avons investi plus de 150 millions d’euros en achat de joueurs et généré encore d’avantage de revenus. Je quitte donc le club en laissant derrière moi un héritage de talents pour le futur. » Suite au changement de propriétaire, Gérard Lopez, et Luis Campos quittent le club avec effet immédiat. Marc Ingla a démissionné de ses fonctions de Directeur Général mais reste au conseil d’administration du club.», indiquait le club de Lille dans un communiqué le mois dernier. Gerad Lopez quitte donc le navire, tout comme son conseiller sportif qui avait pourtant été l’artisan de plusieurs grosses opérations pour le compte du losc, comme la vente de Nicolas Pépé à Arsenal par exemple. De passage sur un média britannique, le portugais a dévoilé ses ambitions pour le futur : «Je suis ambitieux, je suis libre. Je mène une grande réflexion. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais, avec mon ambition et ma capacité de travail, c’est le bon moment pour un gros projet, avec de grands noms, pour gagner des titres plus régulièrement. J’ai pris énormément de plaisir à Monaco et à Lille, mais peut-être que c’est le moment de repartir dans un autre style de club. Je réfléchis, j’attends la meilleure situation pour moi», a-t-il laissé entendre.

Campos vers l’Angleterre ?

«Mon objectif n° 1 est de gagner. À Monaco, je n’ai pas gagné régulièrement, comme à Madrid auparavant, mais j’ai mené à bien mon projet, ce qui est aussi une victoire. J’avais besoin de prouver à tout le monde que je pouvais refaire dans un autre club, à Lille, ce que j’avais réussi à Monaco…J’aime le style de jeu en Angleterre, la vitesse du jeu, les transitions rapides. J’aime la complexité des matches. Si un top projet se présente en Angleterre, je serais enchanté d’arriver avec ma méthodologie», a déclaré Campos.