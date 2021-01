Le Real Madrid éliminé de la super coupe d’Espagne

Publicités

Super Coupe d’Espagne – Contrairement à l’année dernière, les merengues ne disputeront pas la finale de l’édition 2021 de ce trophée. Les hommes de Zinedine Zidane se sont inclinés en demi-finale dans la soirée du jeudi face au club de l’Atlétic. Les réactions ont été très musclées en conférence de presse, surtout après la prestation assez moyenne d’Eden Hazard dans la soirée du jeudi dans cette rencontre décisive.

Le Real Madrid ne disputera pas la finale de la super coupe d’Espagne cette année. A l’occasion de la demi-finale qui les opposaient au club de l’Atlétic Bilbao, les hommes de Zidane sont sortis perdants du duel. En première période, l’Atltetic Bilbao a montré un visage plus réluisant, ce qui a permis au club d’inscrire deux buts en première période. En seconde période, le Real Madrid tentera de revenir dans la rencontre, mais sans succès, et ce malgré un but inscrit par Karim Benzema, l’international français. Mais ce but ne changera rien à l’issue de la rencontre de super coupe. C’est donc l’Atletic Bilbao qui disputera la finale de la super coupe d’Espagne cette année, une finale qu’ils joueront contre le FC Barcelone de Lionel Messi. Malgré l’absence de l’international argentin, les blaugranas ont réussi à décrocher leur ticket pour la finale de la super coupe d’Espagne, en s’imposant aux tirs de buts.

Le Real Madrid s’est fait éliminé de la super coupe d’Espagne face à l’Atlétic Bilbao. Les hommes de Zinedine Zidane ne rempileront pas avec une seconde super coupe d’Espagne consécutive. En conférence de presse, l’entraineur français n’a pas caché sa déception après cette élimination en demi-finale face à l’Atletic Bilbao : «Notre première mi-temps a été compliquée. Nous ne sommes pas bien entrés dans le match, ils ont marqué deux buts. C’est comme ça, deux occasions, deux buts. À 0-2 c’est toujours difficile. On a mieux joué en deuxième, on s’est crée des occasions on a tapé les poteaux… mais on n’a pas pu mettre le deuxième. On n’a pas eu une bonne lecture de début de match. Il fallait sauter les lignes, on n’a rien fait et ils ont pressé. On a perdu deux ou trois ballons inhabituels… Non, je ne suis pas inquiet. On va continuer à travailler, il n’y a pas d’autres remèdes. Quand les choses vont bien il faut insister et quand ce n’est pas le cas, il faut travailler aussi. Il faut se reposer et penser au prochain match.», a déclaré le manager français. Zinedine Zidane n’a pas manqué de réagir à la polémique autour d’Eden Hazard. L’international belge a une nouvelle fois déçu par sa prestation assez moyenne durant cette rencontre de super coupe : «Il doit reprendre confiance, faire un bon match, marquer, faire quelque chose de différent. On sait le joueur qu’il est, il faut faire preuve de patience mais il travaille. Nous sommes à ses côtés… Je ne pense pas. Ce que les gens veulent, c’est voir la meilleure version d’Eden. Il faut se montrer patient pour ça. Il veut aller de l’avant. Ce n’est pas qu’Eden aujourd’hui, nous sommes tous ici.», a poursuivi l’ancien footballeur français.

La grosse déception d’Asensio

«Ils sont très bien entrés dans le match alors que nous avons eu du mal de notre côté. On jouait à l’envers, c’était compliqué. Au final, nous avons eu les occasions quand même pour revenir. Nous sommes tristes et énervés car nous voulions aller en finale, mais c’est le football et il faut aller de l’avant. Nous savions qu’ils allaient nous presser haut. C’est une équipe qui travaille très bien. Nous avons tenté de nous ajuster. La seconde période a été bien meilleure que la première, mais cela n’a pas suffit…Nous sommes énervés et tristes de ne pas aller en finale, mais d’autres objectifs vont arriver très vite et nous devrons nous concentrer là-dessus.», a déclaré l’international espagnol après la rencontre de demi-finale de super coupe.