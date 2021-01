Chelsea FC : Thomas Tuchel succède à Franck Lampard

Publicités

Arrivée de Tuchel – l’ancien entraineur du PSG reprend du service, un mois après son limogeage de Paris. Thomas Tuchel a été annoncé ce mardi comme le nouvel entraineur du club de Chelsea, en remplacement de Franck Lampard, limogé quelques jours plutôt.

Le club de Chelsea a officiellement trouvé le successeur de Franck Lampard. Ancien joueur du club, l’ex international anglais a été limogé de son poste d’entraineur des blues il y’a de cela quelques jours, suite à des résultats jugés encore insatisfaisants. La direction du club londonien ne mettra pas longtemps à trouver un successeur à son ancien joueur. Et c’est l’allemand Thomas Tuchel, ancien entraineur du PSG, qui sera désigné pour succéder au manager anglais. Après l’annonce de son arrivée sur le banc londonien, l’ancien coach du PSG a fait une brève déclaration. Dans les heures qui suivent, Thomas Tuchel devrait animer une conférence de presse, à l’issue de laquelle il sera présenté aux journalistes officiellement comme le nouveau manager des blues. Cette conférence sera aussi l’occasion pour lui de dévoiler sa vision et ses objectifs avec le club de Chelsea.

Un peu plus de 24h après le départ de Franck Lampard, Chelsea annonce déjà l’arrivée du nouvel entraineur du club. Et c’est l’allemand Thomas Tuchel qui aura la lourde tâche de redresser la barre suite au départ de Lampard officialisé dans la journée du lundi : «Cela a été une décision très difficile, et non une décision que le propriétaire et le conseil ont prise à la légère. Nous sommes reconnaissants à Frank pour ce qu’il a accompli en son temps comme entraîneur-chef du club. Cependant, les résultats et performances récents n’ont pas répondu aux attentes du club, laissant le club intermédiaire sans aucune voie claire vers une amélioration durable. Il ne peut jamais y avoir de bon moment pour se séparer d’une légende du club comme Frank, mais après de longues délibérations et réflexions, il a été décidé qu’un changement était nécessaire maintenant pour donner au Club le temps d’améliorer les performances et les résultats cette saison.», indiquait le club dans un communiqué. Son président a d’ailleurs rendu un grand hommage au manager anglais : «Ce fut une décision très difficile pour le Club, notamment parce que j’ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j’ai le plus grand respect pour lui. «C’est un homme d’une grande intégrité et possède la plus haute éthique de travail. Cependant, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu’il est préférable de changer de manager. «Au nom de tous les membres du Club, du conseil d’administration et personnellement, je tiens à remercier Frank pour son travail en tant qu’entraîneur-chef et je lui souhaite plein succès à l’avenir. Il est une icône importante de ce grand club et son statut ici reste intact. Il sera toujours chaleureusement accueilli à Stamford Bridge».

Tuchel présent pour 18 mois

«Thomas Tuchel a été nommé nouvel entraîneur-chef de Chelsea. Il déménage à Stamford Bridge après une période de deux ans et demi chez le champion de France Paris Saint-Germain, qui a pris fin le mois dernier. Il sera le premier Allemand à gérer Chelsea et arrive après avoir guidé le PSG vers quatre grands honneurs et la finale de la Ligue des champions lors de son passage dans la capitale française. Auparavant, il a passé sept saisons à entraîner en Bundesliga, d’abord avec Mayence, où il les a menés en Ligue Europa, puis une période réussie avec le Borussia Dortmund où il a remporté la Coupe d’Allemagne. A Chelsea, il retrouvera Christian Pulisic et Thiago Silva qu’il a entraînés lors de ses séjours à Dortmund et à Paris respectivement. Tuchel, qui a signé un contrat de 18 mois avec possibilité de prolongation, a déclaré: « Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon équipe. Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a créé à Chelsea», rapporte le club londonien.