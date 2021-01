Election FIF : Charles Dago interpelle les fans de Drogba

Publicités

Le consultant sportif ivoirien Charles Dago n’y est pas allé de main morte avec les fans de Didier Drogba. Si la popularité de l’ancien capitaine des éléphants ne fait aucun doute, sa victoire à l’élection du nouveau président de la fédération ivoirienne de football est loin d’acquise, d’autant plus que sa candidature a été officiellement invalidée au profit de celle des deux autres candidats en lice pour la présidence de la FIF. Pour certains fans de l’ancien footballeur, l’invalidation de la candidature de Drogba résulte d’une volonté de l’écarter de la fédération ivoirienne de football, surtout après le programme riche et ambitieux proposé par ce dernier pour le football ivoirien. Consultant sportif bien connu en Côte d’Ivoire, Charles Dago n’a pas manqué d’interpeller les fans de Didier Drogba, du moins certains qui s’adonnent parfois à des propos injurieux sur les réseaux sociaux, à l’endroit de tous ceux et celles qui ne partagent pas le projet de l’ancien capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire.

«Chers frères et sœurs fans de Didier Drogba ne trouvez vous pas que vous en faites un peu trop? Visiblement vous vous attaquez à tout pour rien ou pour peu.vous voulez nous habituer à la médisance et aux invectives.je refuse. quand on dit dit qu’on aime quelqu’un comme DD selon moi, On doit le protéger, le polir et convaincre ses détracteurs et ce avec la force des arguments constructifs et non des insanités en faisant le jeu de ses détracteurs Bien au contraire faut prier pour eux, semer des braises sur leurs tètes avec les valeurs qu’incarne votre champion DD.Sinon quel est votre mérite? quel est votre apport? Si ce n’est d’accroitre le sentiment anti-Drogba dans le milieu du football Ivoirien. ce dont il n’a absolument pas besoin Nonnnnnnnnn ca suffit les gars. Qui aime plus DD que qui dans ce pays? arrêtons, trop c’est trop. votre champion DD lui même respecte ses adversaires, jamais il n’a dit mot à leur endroit ou de qui que ce soit, alors quel est cet amour débordant dont vous seuls avez l’apanage? Faites attention car à trop tirer sur la corde ,elle finit par casser. Votre rôle c’est d’accompagner DD et non de mettre des embuches sur son chemin car il le sait lui même. il devra demain travailler avec TOUT le monde lorsqu’il sera président de la FIF sans exception. Allez jouer ailleurs car ici l’on joue au foot et non à autre chose.», a rapporté le consultant sportif Charles Dago. Rappelons que la candidature de Didier Drogba pour le poste de président de la FIF n’a pas été validée, une situation dénoncée par ses fans qui pour certains ont crié au complot contre l’ex-sociétaire de Chelsea.

Des politiques favorables à la candidature de Drogba

«Avec DIENG, ANOMA et SIDY (pour ne citer ces Présidents que j’ai vu à l’œuvre et que j’admire), le football ivoirien au niveau international a marqué des pas. Mais au niveau national, depuis quelques années, il faut le reconnaître, notre championnat ne fait plus rêver. À côté de cela, les mauvais points se font nombreux . Le football ivoirien a besoin d’être rendu plus dynamique. DIDIER est idéalement le meilleur qui puisse réussir cette mission. La destinée de notre football est loin des amitiés , des questions d’anciens collaborateurs , de la parole déjà donnée à un candidat avant un coup de fil de DIDIER … elle est devenue supra importante pour notre Pays», soulignait le député Charles Gnaoré.