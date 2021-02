OL : Aulas se prononce sur l’avenir de Garcia

Publicités

Olympique de Lyon – Arrivé alors que le club rhodanien traversait une grave crise, Rudi Garcia commence à faire sensation avec ses méthodes à l’OL. Et tout naturellement, la question de sa prolongation sans cesse lorsque l’occasion se présente. Il y’a quelques jours, le président de l’Olympique lyonnais levait le voile sur l’avenir du manager français.

Rudi Garcia est encore en poste à l’OL, malgré une intégration plutôt difficile auprès des supporters du club, à son arrivée il y’a un peu plus d’un an. L’ancien manager de Marseille pourrait visiblement encore passer un bon moment sur le banc lyonnais, à en juger par ses résultats actuels en ligue 1 cette saison. Rappel, l’Ol occupe actuellement la seconde place du classement du championnat, une position qui pourrait leur garantir une qualification directe à la prochaine ligue des champions. Si l’on se fie aux résultats actuels du club, il est clair que la méthode Garcia commence à porter ses fruits. Concernant l’avenir du manager français, aucune décision officielle n’a encore été prise par le président de l’Olympique de Lyon. Mais Jean-Michel Aulas s’est d’ores et déjà montré favorable à une prolongation de l’ancien entraineur de Lille et de l’OM.

La prolongation de Rudi Garcia au poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille n’est pas encore officielle. Interrogé à maintes reprises, Aulas refusait de donner une réponse claire et précise : « La prolongation de Rudi Garcia ? C’est un sujet qu’on a souvent abordé. J’ai dit qu’on ne prendra pas position d’ici la fin de la saison. On se réunira au 31 décembre. J’espère qu’on sera premier à cette époque-là, pour pouvoir envisager les choses de manière différente, mais ceci étant pour le moment ce n’est pas d’actualité. Rudi le sait, j’en parle souvent avec lui, et il est d’accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l’équipe si on doit envisager quelque chose (Ndlr :sa prolongation). Mais en tout cas, ça n’a pas été envisagé. Des bruits sur une non-prolongation ? Vous avez souvent des bons bruits… », révélait le président du club au mois de décembre. Aulas devrait sans surprise proposer une prolongation au coach français si l’on se fie à sa récente déclaration : «L’avenir de Garcia ? Aujourd’hui, la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. Juninho participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir. Aujourd’hui, la décision, d’une part, n’est pas prise. De deux, en tant que superstitieux, je ne voudrais pas qu’elle nous porte préjudice. Soyons sereins. Juni sera aussi l’un des acteurs de la décision. Mais ce que fait Rudi est très bien », a récemment confié le président de l’OL sur le plateau de RMC Sport.

Garcia optimiste sur sa prolongation

«J’ai laissé le président se reposer. Je l’ai encore eu hier, il est revenu de vacances. Tout va bien, on est très ambitieux. On veut retrouver la Ligue des champions, déclare-t-il. Les joueurs savent que le staff est très ambitieux et fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Le staff veut retrouver la Ligue des champions comme les joueurs. Donc il n’y a pas de raison que les joueurs ne suivent pas, quand bien même rien ne soit réglé à la 38e journée. On veut réussir. On aura le temps de régler les choses. Quand un coach est en fin de contrat, s’il y a un manque d’adhésion, là, ça peut être un problème. Mais nous, on est à l’abri de ça…. C’est un métier de plus en plus difficile. Et moi qui suis resté au repos neuf mois entre Rome et Marseille, et un peu après Marseille, alors que je pensais que ça allait durer plus longtemps, franchement, ça ne fait pas de mal d’avoir des périodes de repos. On verra.», a révélé le manager français.