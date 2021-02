Dimitar Berbatov invite le Real Madrid à vendre Eden Hazard

Publicités

Eden Hazard s’est une nouvelle fois blessé avec le Real Madrid, une nouvelle blessure qui comme on pouvait s’y attendre, a suscité un vent de colère chez les supporters madrilènes. A en croire ces derniers, le footballeur belge aurait été un mauvais investissement pour le club, surtout que son transfert a coûté environ une centaine de millions d’euros au club madrilène. Pour Zinedine Zidane, les supporters madrilènes doivent encore se montrer patients envers l’international belge. Mais les arguments avancés par l’entraineur français n’arrivent plus à calmer l’ardeur des supporters. Quelle solution face aux blessures à répétition d’Eden Hazard ? Pour Dimitar Berbatov, la Maison Blanche devrait envisager la possibilité de se passer de l’international belge. L’ancien joueur de Manchester United a même conseillé au Real de vendre l’international belge.

Les blessures à répétition d’Eden Hazard continuent d’agacer les supporters du Real Madrid. Si le joueur belge bénéficie toujours de la confiance de son entraineur, ce n’est pas des supporters madrilènes. Alors que Zinedine Zidane tente chaque fois d’apaiser les tensions concernant le cas Hazard, un ancien joueur estime pour sa part que la direction du Real devrait envisager une solution des plus radicales : «Le Real Madrid devrait envisager de le vendre. Il a subi de nombreuses blessures depuis son arrivée en Espagne et cela l’a empêché de pouvoir montrer le brillant football qu’il avait à Chelsea. Si encore c’était quelque chose d’occasionnel… mais lorsqu’un joueur se blesse à plusieurs reprises et qu’il est moins performant lorsqu’il récupère, c’est le signe qu’il y a un autre problème qui l’affecte. Sera-t-il capable de retrouver son ancienne forme et de prouver que l’argent investi par le Real Madrid était la bonne décision ? Il est vrai que Hazard vient d’avoir 30 ans et qu’il a peut-être encore beaucoup à donner, mais cette question est la véritable clé de toute cette affaire et, pour l’instant, la réponse est « non ». Hazard n’a encore rien prouvé de tel, il ne serait donc pas surprenant qu’il puisse partir en été…Je ne vois pas le Real Madrid entrer dans une spirale semblable à celle qu’a connue United pendant plusieurs saisons après le départ de Sir Alex Ferguson. Le Real Madrid a tendance à résoudre ses problèmes très rapidement et la saison dernière, il a déjà remporté la Liga. Ils n’ont pas encore dit leur dernier mot en Europe cette saison. De plus, les plus grands joueurs veulent toujours signer au Real Madrid et c’est toujours une valeur ajoutée, une plus grande force pour ne pas tomber dans une crise similaire. Je suis sûr qu’il manque encore beaucoup au Real Madrid. Cristiano a maintenant 36 ans, un âge où beaucoup prennent déjà leur retraite, mais il est encore en grande forme physique et il a tout ce qu’il faut pour maintenir la Juve en haut. Sa concentration et sa motivation ne font aucun doute.», a confié Berbatov dans un entretien exclusif.

La presse espagnole chambre Hazard

«Hazard était un joueur top 5 mondial, maintenant il n’est plus dans le top 100…Il n’y a pas de trace de l’Eden Hazard qui a émerveillé tout le monde au Mondial 2018 en Russie ou en Europa League avec Chelsea. Il n’a pas d’influence sur le jeu et est incapable de générer du danger. Il est fade et a tendance à disparaître du terrain au fur et à mesure des minutes. Ce soir, on a vu un côté inquiétant d’Eden Hazard», révélait le quotidien AS.