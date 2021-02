Real Madrid : vers une démission de Zinedine Zidane ?

Publicités

Avenir de Zidane – L’entraineur du Real Madrid est depuis des semaines dans le collimateur de certains journalistes sportifs. Encore une nouvelle fois, l’avenir de l’entraineur des merengues s’invite dans les débats sur les plateaux de télé.

Le Real Madrid va-t-il se séparer de son entraineur Zinedine Zidane ? Pour l’heure, aucune décision n’a été prise par la direction du club. Mais les stats actuelles de l’entraineur madrilène ne militent pas en sa faveur. Selon l’ancien footballeur brésilien, le départ de Zidane devrait se faire à la fin de la saison en cours.

«L’autre jour, il s’est mis en colère en conférence de presse. Ils ne sont pas justes avec lui, avec son curriculum et avec ses récents succès. Il ne le mérite pas. Il a réussi à remporter la Liga lors d’un magnifique sprint final la saison dernière. C’est normal qu’il soit agacé. Je ne serais pas surpris qu’il termine la saison avec un titre et qu’il quitte à nouveau le club au sommet…Il y a beaucoup de rumeurs qui situent Mbappé au Real Madrid, mais lui-même a dit qu’il était heureux à Paris avec Neymar et qu’il voulait gagner plus de titres avec ce club. Ajoutez à cela la possibilité que Messi arrive la saison prochaine et je ne serais pas surpris qu’il reste plus longtemps. Je ne m’attends pas à ce qu’il force son départ pour l’Espagne, du moins pas à court terme…Il aura le temps de réfléchir. Et il en a besoin parce qu’il doit tenir compte de nombreux facteurs. Bien que Sergio soit heureux au Real Madrid, il pense peut-être à préparer une nouvelle aventure à l’extérieur, un nouveau défi pour sa belle carrière.», a déclaré Rivaldo, l’ancien joueur du FC Barcelone. Interrogé une fois encore sur son avenir, le manager français a laissé plané le doute : «Il y a beaucoup de d’absents, mais ce n’est pas une excuse. Ce sont des difficultés qui arrivent et il y a beaucoup de matchs. Nous devons faire revenir les joueurs le plus vite possible. Nous voulons continuer à retrouver notre force et notre énergie. Demain, c’est un match pour faire à nouveau nos preuves…L’important, c’est le quotidien, mais nous allons travailler. Ceux d’entre nous qui sont ici méritent de travailler. Chacun a son opinion et c’est normal. Ce que nous allons faire ici, c’est travailler, croire en ce que nous faisons et retrouver la confiance et les joueurs. Nous voulons bien terminer la saison…Non, nous sommes dans le même bateau. Je me sens soutenu par tout le monde. Nous devons recommencer à faire les choses correctement, comme nous l’avions fait il y a trois semaines. Nous devons accepter les difficultés et les surmonter. Nous voulons changer la situation. Nous avons une grande équipe, des joueurs importants qui ont beaucoup gagné ici. Rien ne nous empêchera de continuer à travailler dur. Vous pensez en avoir la force ? « C’est un peu une question… …. (rires). Mais vous êtes là pour cela. Je ne vois pas au-delà du match de demain. C’est ce qui m’intéresse et c’est ce que nous avons en tête», a fait savoir l’entraineur du Real Madrid.

Sur l’avenir de Ramos

«Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de doutes sur Ramos à un moment donné. Lorsque vous êtes touché, il peut arriver ce qui vient de se passer. Je pense que c’est une bonne et respectable décision. Je ne pense pas que les gens doutent de Sergio, tout ce qu’il veut, c’est jouer…Il est arrivé icic à l’âge de 18 ans et il a montré ses capacités. Il a toujours montré sa capacité à être un leader, à aider les autres sur le terrain. Il mérite les deux buts qu’il a marqués. Le caractère qu’il a montré pour aller dans la surface et marquer nous a fait du bien à tous, à lui et à l’équipe.», a poursuivi le manager merengue.