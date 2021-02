Ligue des champions : blessé, Neymar répond à ses détracteurs

Publicités

La blessure de Neymar est un coup dur pour le Paris Saint Germain qui affrontera dans quelques jours le FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale aller de la ligue des champions. L’international brésilien pourrait même manquer le décisif match retour entre les deux formations de football, puisque le staff médical a communiqué sur la durée d’indisponibilité du joueur. Selon le staff médical du club parisien, Neymar sera absent pour une durée de quatre semaines. Comme il fallait s’y attendre la blessure de l’international brésilien fait déjà la une des grands journaux sportifs en France. En Espagne, certains média ont également réagi à la blessure de l’attaquant du PSG. Chambré par certains, le footballeur brésilien n’a pas manqué de réagir aussi sur la toile à cette terrible nouvelle qui vient de tomber.

Neymar devra attendre encore avant de retrouver le FC Barcelone sur un terrain de football. A quelques jours du choc entre le PSG et le Barça, le footballeur brésilien a été victime d’une blessure au cours d’une rencontre de coupe de France. Le verdict tant attendu du staff médical de Paris est tombé ce jeudi : «Neymar JR a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution», annoncent les médecins du club dans un communiqué. Nommé en remplacement de Thomas Tuchel, l’argentin Pochettino n’a pas manqué de réagir en conférence de presse à la blessure de l’attaquant brésilien : « »On verra jeudi avec le docteur si c’est une blessure ou pas. On n’en sait pas plus pour le moment (…) Il n’y a pas de regrets d’avoir fait jouer Neymar. Il était en condition pour jouer. Ce sont des choses qui arrivent. Parfois, pendant le match, il y a un peu de frustration d’avoir le sentiment d’un manque de protection de la part de l’arbitre. C’est juste une sensation que j’ai eue pendant le match, je ne veux pas dire que c’est tout le temps comme ça. Mais bon, je ne l’ai pas eu uniquement durant ce match, c’est le cas depuis un mois, depuis que je suis en France en tant qu’entraîneur du PSG.», a déclaré le manager argentin. Journaliste très suivi sur RMC, Daniel Riolo a lui aussi réagi à la blessure de Neymar : «Il va jouer arrêté, il va attendre que l’adversaire vienne pour le dribbler en partant arrêté. Forcément, ça va finir par provoquer des fautes. Il faut punir ceux qui font les fautes, mais nous, on ne veut pas que Neymar se blesse pour les grands moments ! C’est à Neymar d’être intelligent et de savoir que sur un terrain de football, tout peut arriver ! Pochettino est obligé de le faire jouer, Neymar n’a pas assez joué cette année, il a besoin de compétition.»

Le message de Neymar à ses détracteurs

«La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, j’arrêterai de faire pour un temps ce que j’aime le plus au monde : jouer au football. Parfois, je me sens mal à l’aise avec mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir, je ne sais pas si je suis le problème ou si c’est ce que je fais sur le terrain… Cela m’attriste vraiment. Cela me rend très triste de devoir entendre des joueurs, des entraîneurs, des commentateurs ou autres dire « il doit prendre », « il tombe tout le temps », « c’est une pleureuse », « c’est un enfant gâté », etc… Sincèrement, cela m’attriste», a déclaré le brésilien.