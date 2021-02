Blessure de Neymar : Duprac calme le jeu

Publicités

«Je ne vais pas pleurer, ça je le laisse à Neymar», lançait Pascal Duprac après la sortie sur blessure de Neymar lors du match opposant le PSG à Caen. Ce jeudi, après le verdict du staff médical, le footballeur brésilien s’est adressé à ses détracteurs sur les réseaux sociaux, depuis son compte officiel Instagram : « La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, j’arrêterai de faire pour un temps ce que j’aime le plus au monde : jouer au football. Parfois, je me sens mal à l’aise avec mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir, je ne sais pas si je suis le problème ou si c’est ce que je fais sur le terrain… Cela m’attriste vraiment. Cela me rend très triste de devoir entendre des joueurs, des entraîneurs, des commentateurs ou autres dire « il doit prendre », « il tombe tout le temps », « c’est une pleureuse », « c’est un enfant gâté », etc… Sincèrement, cela m’attriste et je ne sais pas jusqu’à quand je supporterai ça, moi, je veux juste être heureux en jouant au football, RIEN D’AUTRE. », a déclaré le footballeur brésilien. Sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès a lui aussi réagi à la blessure de l’international brésilien avec le PSG : «Neymar forfait pour le match aller pour Barcelone. Trois constats : 1, le PSG est décidément maudit. 2, qu’on ne vienne pas me dire que la charge de Yago n’y est pour rien. 3, jouer contre Nice aurait été largement suffisant », a fait savoir le chroniqueur français de son côté.

Le message de Duprac à Neymar

«C’est un superbe joueur, tout le monde le sait. Il est aussi bon dribbleur qu’il est malin. Il est provocateur, il a de la fierté. J’ai vu hier que Lepenant hier lui a pris deux fois le ballon et cela ne lui a pas empêché de faire deux fautes. Lepenan, lui, a beau pleurer l’arbitre s’en fout. Il bénéficie, et c’est logique et normal, de la mansuétude des arbitres. Il sait faire, il provoque, il dribble donc il faut comprendre qu’en face il a à faire à des hommes et que le foot est un sport de contact. Quand on est provoqué, on répond. J’ajoute que nos joueurs ont été extrêmement corrects et en aucun cas c’est un Caennais qui a blessé Neymar fort heureusement », a indiqué ce jeudi l’entraineur du club de Caen. Le PSG sera privé de son plus précieux atout face au FC Barcelone.