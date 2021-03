Ligue Europa : Joe Hart s’excuse après sa grosse bourbe

Tottenham éliminé – Malgré la présence du special One sur la touche, et une belle victoire rassurante lors du match aller, les spurs se sont inclinés lors du match retour face au Dynamo Zagreb, une remontada qui alimente encore les débats dans la presse sportive britannique. Mais la colère des supporters a certainement atteint son pic après la grosse bourbe commise par le portier anglais Joe Hart.

La ligue Europa s’est achevée la semaine dernière pour les Spurs de Tottenham. Alors qu’ils avaient une chance de franchir le prochain cap de la compétition, les hommes de José Mourinho ont été battus en déplacement lors du match retour par le Dynamo Zagreb. Distancés en championnat, les hommes de José Mourinho voient leur chance de terminer la saison avec un titre s’éloigner, après cette cuisante défaite de 3-0 sur la pelouse du Zagreb. Cette remontada a fait la une de plusieurs journaux sportifs anglais, d’autant plus que l’entraineur portugais était sous le feu des critiques depuis quelques mois. Glenn Hoddle, l’une des légendes du club anglais, est allé jusqu’à évoquer un désastre, après l’élimination de Tottenham en Ligue Europa par le Dynamo Zagreb, alors que les Spurs étaient plutôt bien partis pour une qualification au prochain tour. La déception a très vite laissé place à la colère après une publication plutôt mystérieuse du gardien des Spurs Joe Hart. Malgré les excuses présentées par ce dernier, sa publication attise encore la polémique, et pourrait très probablement compromettre son avenir au sein du club anglais.

«Travail accompli», lançait le portier anglais Joe Hart dans en commentaire sur les réseaux sociaux, après l’élimination de Tottenham en Europa League par le Dynamo Zagreb. Très vite, les supporters des spurs monteront au créneau pour dénoncer les propos tenus par l’ancien portier de Manchester City, alors que son club vient tout juste d’être éliminé de la compétition européenne de football. Accablé de toutes parts par les critiques, Joe Hart, ne mettra pas de temps à présenter ses excuses après sa bourbe : «Bonjour à tous, je sens que j’ai besoin de présenter des excuses de la part des équipes qui gèrent mes réseaux sociaux, a expliqué le gardien de Tottenham. On m’a prévenu que quelqu’un a pensé que l’on avait gagné 3-0 jeudi soir, aussi bâclé que cela puisse paraître c’est la vérité. Bien sûr cela ne venait pas de moi et j’en suis désolé. Je n’ai rien d’autre que de l’amour pour le club et l’équipe.», soulignait le portier anglais de 33 ans, mis sur le banc par José Mourinho à l’occasion de cette rencontre d’Europa League. Encore à la recherche de questions, le manager portugais n’a pas manqué de saluer la bravoure des joueurs du Dynamo qui sont allés chercher cette qualification face à Tottenham : «Comment cela a pu se produire? Bonne question. Si je mets de côté les dix dernières minutes de la prolongation où l’on a fait quelque chose pour obtenir un résultat différent, durant les 90 premières minutes et la première mi-temps de la prolongation je n’ai vu qu’une équipe qui voulait tout donner sur le terrain. Ils y ont laissé leur énergie, leur sueur, leur sang, et à la fin ils y ont même lâché des larmes de joie. C’est une équipe humble, déterminée, et je dois les féliciter».

Mourinho recadre une légende des Spurs

Outre la grosse bourbe de Joe Hart après la rencontre, Glenn Hoddle, une légende du club, a parlé de désastre, une déclaration qui évidemment n’a pas été du goût de l’entraineur des Spurs. En conférence de presse, José Mourinho s’est permis de recadrer la légende des Spurs : «Mister Hoddle est une légende du club et tout ce qu’il dit doit être respecté, que ce soit positif ou négatif, souffle le Portugais. Mais je n’ai pas besoin des mots de Mister Hoddle pour me sentir blessé, pour me sentir plus que triste».