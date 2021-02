Départ de Barcelone : Luis Suarez charge le Barça

Publicités

Le départ de Luis Suarez du FC Barcelone a alimenté les débats. Lionel Messi, compagnon de longue date du footballeur, n’a pas manqué à lui rendre un vibrant hommage après son départ du club catalan. Le footballeur brésilien Neymar qui fut aussi son coéquipier au FC Barcelone, n’a pas manqué de lui rendre hommage et de lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle aventure. Recruté par l’Atlético Madrid, le footballeur uruguayen ne mettra pas longtemps à s’intégrer et à gagner sa place de titulaire dans le 11 départ aligné par l’entraineur du club uruguayen. Aujourd’hui encore, le footballeur revient sur son départ du club catalan, un départ qui visiblement n’a pas été facile, selon les explications fournies par le footballeur. Mais d’un côté, comme l’avait fait savoir le footballeur, ce changement a été une bouffée d’oxygène dans sa carrière.

Luis Suarez n’y est pas allé de main morte avec son ancien club, en particulier avec l’actuel entraineur du FC Barcelone : «Evidemment, que Lionel Messi me manque, c’est mon ami, dit-il. Mais l’entraîneur, lui, ne me manque certainement pas.», a fait savoir le footballeur uruguayen qui évolue désormais avec l’Atlético Madrid. Dans un entretien exclusif, l’ancien attaquant du Barça a longuement évoqué son départ de son club de cœur, un départ qui a été difficile pour le footballeur et sa famille : «D’un côté, ce changement était bienvenu car, après tout ce que j’avais vécu au Barça, et vu la manière dont cela s’est passé, j’avais envie de changer…Le plus difficile c’est quand vous avez une famille qui, depuis six ans, est habituée à vivre au même endroit. Devoir expliquer à mes enfants qu’on va changer alors qu’ils ont leurs amis et leurs habitudes à Barcelone, ça, c’était le plus difficile. D’autant plus durant une pandémie, avec les difficultés actuelles, notamment pour se sociabiliser avec les gens ici, à Madrid. Cela complique les choses, c’est impossible de faire des activités extra-scolaires avec les enfants, on doit rester à la maison. Leurs amis leur manquent, comme la famille de ma femme à Barcelone lui manque. Mais il faut voir aussi le côté positif : je n’allais pas être heureux là où on ne voulait plus de moi. Maintenant, ma famille sent que je suis heureux et c’est le principal.», a déclaré l’ancien joueur de Liverpool. A l’évidence ce départ du club catalan l’a un peu surpris : «Je n’ai rien préparé car tout cela est très imprévu. C’est difficile pour moi. En premier lieu, je veux remercier le club, qui a eu confiance en moi malgré une erreur que j’avais faite avant de signer. Je serai toujours reconnaissant du traitement que j’ai reçu ici. Je laisse beaucoup d’amis ici. Un être humain qui a des sentiments s’en va. Merci à ma famille, qui sont ceux qui me supportent et vivent avec moi. Dans le bien comme dans le mal, ils m’ont toujours soutenu. Mais je garde que le bon. Mes enfants m’ont vu soulever des trophées et marquer des buts, puissent-ils me voir parmi les meilleurs de l’histoire. Cela restera en moi. Je veux remercier le public pour tout leur amour, pour m’avoir valorisé et je ne les oublierai jamais. Un grand merci aussi au staff. Ils auront toujours un culé de plus avec eux où qu’ils soient».

L’émouvant hommage de Messi

«Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l’équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l’ont fait.», rapportait l’argentin.

