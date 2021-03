Liga : le Real Madrid accroché par la Sociedad

Publicités

Championnat espagnol – Alors que la bataille pour le titre de champion fait rage en Espagne, le Real Madrid vient de prendre deux précieux points dans cette course au titre. Les hommes de Zinedine Zidane ont été accrochés à domicile à l’occasion de la 25e journée du championnat par la Real Sociedad, un nul qui fait les affaires de l’Atletico Madrid comme du FC Barcelone qui occupe désormais la seconde place du classement.

La 25e journée de la Liga s’est achevée par un triste nul du Real Madrid à domicile face à la Sociedad. Alors qu’ils étaient classés deuxièmes, les hommes de Zidane occupent désormais la 3e place du classement en Espagne. Mais pour l’heure, rien n’est encore joué puisque le Barça et le Real sont à parfaite égalité au classement général de la Liga. Mais l’Atletico Madrid pourrait prendre de l’avance avec son match en retard, en cas de victoire. Le nul du club madrilène lors de la 25e journée du championnat a alimenté de nombreuses polémiques dans la presse, d’autant plus que certains joueurs ont ouvertement critiqué le changement de système de leur entraineur. Portier du Real depuis quelques années, le belge Courtois n’as pas manqué de souligner le changement de système en seconde période, un changement qui selon lui a considérablement fait peser la balance en faveur de l’adversaire de la soirée.

Le Real Madrid reste toujours en course pour la Liga, mais risque de se faire distancer par les deux principaux prétendants au titre, après son nul face à la Sociedad. Après la rencontre de 25e journée, le portier belge n’a pas manqué de rappeler comment le changement de système a fait basculer l’issue de la rencontre : «La première mi-temps a été bonne, la deuxième mi-temps a mal débuté. Le but est un vrai golazo en lucarne. Nous avons trouvé le but à la fin mais nous n’avons pas eu le temps de marquer le second…L’entraîneur nous a fait changer et jouer à trois en défense pour laisser les flancs à Lucas et Mendy. Au début, on arrivait pas à se trouver. Il y avait beaucoup d’espace pour eux, encore plus quand nous perdions le ballon avec les ailiers hauts, comme ça s’est passé sur l’action du but de Portu avec Mendy…On va perdre des points, c’est normal. La Real est une bonne équipe. C’est dommage que nous ayons concédé le but et que nous n’ayons pas marqué plus tôt car je pense que nous aurions gagné. Le derby arrive, nous irons pour gagner afin de continuer à mettre la pression sur le haut de la Liga.», a fait remarquer l’international belge. Pour l’entraineur de la Sociedad, ce changement de système effectué par Zidane a été une bouffée d’oxygène pour ses hommes dans la rencontre : «Si nous avions fait 2-0, nous aurions pu parler d’autre chose. Ça fait mal quand on prend un but à la dernière minute, mais à mon avis, le nul est équitable en raison des occasions que nous nous sommes créées. Ils méritaient de marquer un but bien plus tôt…Nous avons tous les deux souffert sans le ballon. Ils ont changé le système et nous avons mieux pressé, nous leur avons fait plus de mal, nous nous sommes très bien adaptés. Nous avons profité des espaces qu’ils ont laissés…Nous avions le Madrid devant nous et ils jouaient à domicile… Vous savez mieux que moi combien il est difficile de gagner ici. Demandez à tous les entraîneurs. Il y a peu d’équipes et de joueurs qui ont fait face au Real comme nous ce soir.», lance le manager de la Sociedad.

Zidane défend son système

«Je n’étais pas satisfait de notre match face au pressing de la Real. On a changé à nouveau 10-15 minutes après, mais les changements se sont bien déroulés dans le match…On a fait des changements en cherchant une autre alternative. Il fallait changer quelque chose car après une heure de jeu, il y avait de la fatigue.», explique Zidane.

