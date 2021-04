Ligue 1 en Côte d’Ivoire : mercato réussi pour l’ASEC Mimosas

Publicités

Reprise du championnat ivoirien – Suspendu depuis un an en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, le championnat ivoirien de première division reprendra ses droits dans quelques jours. Avant la reprise, les clubs multiplient les offensives en vue de renforcer leurs effectifs pour aller à la conquête du titre de champion de Ligue 1 cette saison.

Avec la reprise de la Ligue 1 en Côte d’Ivoire, l’ASEC Mimosas affiche déjà de grandes ambitions. Durant le mercato, le club a réussi à convaincre l’un de ses anciens sociétaires de revenir avec les jaunes et noirs. Il s’agit de l’attaquant ivoirien Zakri Krahiré Yannick, venu tout droit de la Jordanie, après un passage chez les Sundowns. Le club a également réussi à recruter deux latéraux avant la reprise de la nouvelle saison. Dans le même temps, rappelons que les jaunes et noirs ont réussi à trouver un terrain d’entente avec un club de football aux USA, en vue du prêt d’un joueur de l’effectif actuel. Le latéral gauche ivoirien Samaké Gaoussou, après une formation au sein de l’académie des jaunes et noirs, a rejoint pour une saison le Loundoun United FC, un club de football américain. Pour l’heure, il ne s’agit que d’un prêt pour le jeune latéral droit ivoirien, un prêt qui pourrait déboucher sur une option de rachat, en cas de satisfaction du club américain.

L’Asec Mimosas entend reconquérir son titre de champion de Ligue 1 cette saison. Ce n’est donc pas sans surprise que le club s’est donné les moyens de renforcer son effectif avec trois nouvelles recrues. Après l’arrivée de deux joueurs latéraux, le club de l’Asec Mimosas a réussi à faire revenir l’ancien joueur mimos Yannick Zakri. Après avoir fait des merveilles avec les jaunes et noir, le joueur ivoirien a effectué quelques années dans le championnat sud-africain, ou il a notamment évolué pour les Sundowns. Après l’aventure sud-africaine, le footballeur ivoirien rejoindra la Jordanie. C’est donc depuis la Jordanie que l’attaquant ivoirien a décidé de revenir servir une nouvelle fois son club de cœur à l’entame de la nouvelle saison de Ligue 1 en Côte d’Ivoire. A l’occasion de son retour, le footballeur a accordé une brève interview à son club de cœur, histoire de donner les raisons de son grand retour avec l’ASEC Mimosas : «Après l’ASEC Mimosas, je m’étais expatrié en Afrique du Sud où j’ai évolué successivement au Mamelodi Sundowns, à l’AJAX Cape Town et enfin à Maritzburg Utd. Je me suis rendu par la suite en Jordanie pour jouer avec les clubs de Maft Al-Wassat et d’Al Faisaly…Je suis revenu parce que l’ASEC Mimosas est ma maison. J’ai connu deux belles saisons dans ce club dont la deuxième m’a permis de disputer la phase de poules de la Ligue des Champions. Mon souhait est de revivre ces bons moments. Je reviens donc à l’ASEC Mimosas pour partager mon expérience et parachever ce que nous avions commencé ensemble…Je m’entraînais déjà tout seul depuis maintenant plusieurs mois. J’ai même participé à un match amical contre l’ASEC Mimosas, à Sol Béni. Je vais encore redoubler d’effort. L’objectif premier sera de remporter le championnat. Je sais que les Actionnaires attendent beaucoup de cette équipe qui se constitue. Je donnerai le meilleur de moi-même pour aider le groupe à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés», a martelé Krahiré Yannick, l’attaquant ivoirien revenu la Jordanie.

Un départ de l’Asec

Il s’agit du latéral gauche ivoirien Samaké Gaoussou. Il évoluera cette saison sous les couleurs du Loundoun FC aux Etats-Unis, suite à un accord de prêt avec l’Asece Mimosas : «Avec beaucoup de joie. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces grâces en ma faveur. Je remercie le PCA Me Roger OUÉGNIN et tout le club de l’ASEC Mimosas qui m’ont ouvert cette voie. Ma première ambition est d’aider le club à atteindre ses objectifs.», révèle le latéral ivoirien.

