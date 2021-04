Ligue des champions : Liverpool joue gros face au Real

Publicités

Liverpool occupe la sixième place du classement en Premier League, une saison qui a été difficile pour les hommes de Klopp, en raison des nombreuses blessures au sein de l’effectif des Reds. Mais Liverpool joue encore sa chance sur la scène européenne, même si le championnat semble être déjà perdu pour les Reds cette saison. Pour espérer rayonner sur la scène européenne, les hommes de Klopp devront réaliser un exploit, et non des moindres, puisqu’il faudra aller chercher la qualification sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir en ligue des champions. Battus à domicile par le Real par le score de 3-1, les Reds n’ont pas droit à l’erreur s’ils veulent espérer terminer l’année avec un titre en poche. Avant la rencontre sur la pelouse du Real Madrid, le manager de Liverpool, l’allemand Jurgen Klopp, a animé une conférence de presse dans la journée de ce mardi. Pour avoir entrainé Liverpool et le Real pendant quelques années, Rafael Benitez a tout naturellement été interrogé sur l’issue de cette rencontre qui sera l’une des plus grosses sensations de ces quarts de finale de la ligue des champions.

Les quarts de finale retour de la ligue des champions démarrent ce mardi. Mais la rencontre la plus attendue reste sans doute le choc Real Liverpool à Santiago Bernabeu, comme l’a si bien rappelé Klopp en conférence de presse ce mardi : « »Avec un score de 3-1, il semblerait que nous soyons déjà éliminés et que nous n’ayons pas grand chose à perdre. On va tout tenter. C’est un résultat qui nous a montré qu’ils étaient meilleurs que nous mais ce n’est que la première partie de l’éliminatoire. Nous avons parlé de créer une bonne atmosphère à Anfield, d’y croire. Il est clair que nous allons avoir des problèmes pendant le match et que le manque de supporters est un problème supplémentaire… Avant Barcelone, avec le Borussia, nous avions perdu 3-0 à l’aller et au retour, nous menions déjà 2-0 après 36 minutes. Mais le plus important ici c’est la performance, bien jouer et essayer de gagner. Nous n’avons rien à perdre. Une fois que nous avons marqué le premier, nous devons marquer le second. Mais avec la qualité que possède le Real Madrid, nous devons défendre au plus haut niveau. La défense est aussi importante que l’attaque. Je ne sais pas comment ils vont aborder le match, nous devons jouer à notre meilleur niveau… On aimerait ne jamais encaisser de buts. Aucune équipe ne peut arrêter le Real Madrid pendant 90 minutes, ils viennent de battre Barcelone et ils sont sur une bonne série. Le match commence à 0-0, mais s’ils font 0-1, nous devrons marquer beaucoup de buts. Nous devons être à 100% de notre meilleur niveau. Mais c’est possible.», a déclaré Jurgen Klopp avant de décoller pour Madrid.

Liverpool plus offensif

«Si vous marquez un but, vous êtes de retour dans la course, même si cela vous prend une heure. La clé sera de ne pas être trop nerveux, de ne pas être pressé et de rester concentré. Avec des joueurs de qualité, le but viendra… Liverpool devra jouer de manière plus agressive à Anfield, et avec plus d’intensité qu’ils ne l’ont fait pendant 90 minutes à Madrid. Malheureusement, ils ne pourront pas compter sur leurs fans pour leur apporter ce supplément. D’après mon expérience, les supporters d’Anfield jouent un rôle important lors de ces soirées européennes et c’est l’une des raisons de leur succès, sans aucun doute.», a rapporté Rafa Bénitez, ancien entraineur de Liverpool.

Commentaire

Commentaire