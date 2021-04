Ligue des champions : le Real favoris selon Mijatovic

Publicités

Qualification du Real – Alors que les madrilènes se sont difficilement qualifiés pour le second tour, les hommes de Zidane figurent désormais dans le dernier carré de la ligue des champions. Après le nul contre Liverpool, les madrilènes filent tout droit en demi-finale où ils rencontreront le club de Chelsea dirigé actuellement par Thomas Tuchel.

Plus que quelques rencontres avant de connaitre le nouveau champion d’Europe. Les affiches des demi-finales de la ligue des champions viennent d’être dévoilées. Après avoir arraché sa qualification face à Liverpool, le Real Madrid affrontera le club de Chelsea en demi-finale de la C1. Quant au PSG, il sera opposé au club de Manchester City. Après un début catastrophique, les madrilènes se sont bien repris dans la compétition en assurant l’essentiel. En championnat, le Real est actuellement classé deuxième, et suit de près l’Atlético Madrid. Les hommes de Zidane ont donc de grandes chances de décrocher deux trophées cette saison, à savoir le championnat d’Espagne et la ligue des champions. Pour Mijatovic, le Real est sans doute le grand favoris de cette ligue des champions, surtout après l’élimination de Liverpool et du Bayern Munich en quart de finale de la C1.

Le Real Madrid reste en course pour la ligue des champions, après son nul face à Liverpool. Les hommes de Zidane sont mêmes considérés comme les principaux favoris de la compétition, selon l’avis de Mijatovic : «C’est comme ça que doit jouer un prétendant au titre de cette compétition. Je crois que oui, le Real est le favori pour gagner la Champions. C’est un peu fort, mais j’ai la sensation qu’ils sont sur la route pour Istanbul et ils vont y parvenir. C’est vrai que, cette année, Chelsea est plus solide collectivement que Liverpool et il faudra être très concentré. Ce ne sera pas facile. Il s’est trouvé dans une position nouvelle et il a très bien répondu. Il a fait un grand match, mais il n’y a pas que lui. Tous les joueurs. On doutait de Militao, mais à l’aller comme au retour, il a été très bon et ça, malgré le fait qu’il n’ait pas beaucoup joué. C’est impression. Nacho ? C’est un garçon qui, peut-être, n’a pas été aussi bon la saison passée que les précédentes. Mais cette année, il est fantastique. Il s’est comporté comme un leader. Il a fait un grand match, mais pas seulement aujourd’hui, dans de nombreux matchs cette saison. Il avait été aussi excellent sur le sprint final en Liga la saison passée. C’est ce que doit apporter un gardien du Real. La barre fixée était très haute avec Casillas comme référence, mais Courtois n’a pas fait que répondre, il devient un très grand gardien qui apporte beaucoup de sécurité à l’équipe.», a déclaré Mijatovic dans un entretien. Pour Jurgen Klopp, l’expérience du Real Madrid aura fait toute la différence lors du match retour : «Il a fait un grand match, mais pas seulement aujourd’hui, dans de nombreux matchs cette saison. Il avait été aussi excellent sur le sprint final en Liga la saison passée. C’est ce que doit apporter un gardien du Real. La barre fixée était très haute avec Casillas comme référence, mais Courtois n’a pas fait que répondre, il devient un très grand gardien qui apporte beaucoup de sécurité à l’équipe. On n’a pas perdu la double confrontation aujourd’hui. Ça a été difficile pour eux aujourd’hui. Nous avons été agressifs, on a eu des occasions. Mais je me moque des « et si… ». On n’a pas marqué et l’expérience du Real Madrid a fait la différence».

Rien n’est encore joué selon Zidane

«C’est ce que nous voulions, passer ce tour. Nous avons très bien géré notre match. Nous avons eu des moments difficiles mais je crois que nous pouvons être très fiers de ce que nous avons fait. Nous n’avons rien gagné, mais nous sommes en vie dans les deux compétitions. L’équipe en veut plus.», a déclaré Zizou.

