Ligue des champions : le Real Madrid accroché à domicile

Demi-finale C1 – les hommes de Zinedine Zidane se sont contentés d’un triste nul à domicile dans la soirée du mardi en ligue des champions contre le club de Chelsea. Menés d’abord au score, les madrilènes sont revenus dans la partie grâce à un but inscrit par Karim Benzema. Malgré cette triste note à l’aller les madrilènes restent optimistes pour le match retour à Londres.

La première demi-finale de la ligue des champions opposait dans la soirée du mardi le Real Madrid au club de Chelsea. Les hommes de Zidane se sont faits peur à domicile après l’ouverture du score en seconde période par le club londonien. Mais les madrilènes reviendront très vite dans la rencontre après une égalisation majestueuse de Karim Benzema. Les deux équipes se sépareront sur un score de 1 but partout à l’issue du temps reglémentaire. Dans quelques jours les deux formations se retrouveront dans le cadre de la rencontre retour de la ligue des champions. En conférence de presse, le sélectionneur des Merengue affiche un optimisme malgré un faux pas à domicile contre Chelsea. Mais les dégats ont été limités car les blues n’ont pas été très décisifs en première période, où ils se sont procuré de nombreuses occasions.

La demi-finale retour de la ligue des champions entre le Real Madrid et le club de Chelsea s’annonce palpitante. Thomas Tuchel peut nourrir quelques regrets puisque son équipe avait la possibilité de mener au score dès la première période de jeu : «Nous aurions dû prendre l’avantage en première mi-temps, nous avons été malchanceux et nous n’avons pas été décisifs dans la surface du Real. Nous avons bien défendu et c’est le scénario de ce match. Nous croyons en nous-mêmes et en ce que nous devons faire pour faire un match de haut niveau…Nous aurions dû prendre le dessus en première période, nous aurions pu tuer du match. C’est encore un match très exigeant, nous aurions pu prendre un jour de repos supplémentaire. Maintenant, nous avons un jour de repos et nous allons en profiter. Même si nous avions gagné ici, nous ne l’aurions pas pris pour acquis, nous devrons nous battre pour chaque centimètre. Nous avons bien défendu en bloc, mais il est normal que les attaquants veuillent aussi marquer des buts. On a fait une très bonne première demi-heure…On savait qu’ils pouvaient utiliser le 5-3-2, mais nous avons préparé le match en pensant qu’ils joueraient en 4-3-3, le système qu’ils avaient le plus souvent utilisé. Mais ils ont changé leur système et quand j’ai vu leur équipe avant le match, j’ai eu une discussion rapide avec mes joueurs pour nous adapter et retoucher à quelques points en défense. C’est un nul mérité.», a déclaré le coach madrilène en conférence de presse après la rencontre. Dans quelques jours, les madrilènes se rendront à Londres pour le match retour de la C1, une rencontre qui promet d’être palpitante, puisque le Real devra tout faire pour éviter le 0-0 s’il souhaite se qualifier pour la finale de la C1.

Un résultat juste selon Zidane

«Nous étions bien meilleurs en seconde période, nous étions bien plus organisés. Nos adversaires ont débuté fort et ils sont très rapides. Le résultat est juste. Nous voulions presser haut, en un contre un, mais quand ça ne se passe pas bien c’est difficile. Jusqu’au but, nous étions meilleurs. Ensuite, nous avons mieux contrôlé le jeu. Nous sommes en vie, nous allons aller chercher le deuxième match. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait dans l’ensemble…Quand on prépare un match, on sait qu’on est bon sur le terrain de l’adversaire, ils sont compétitifs, ils n’ont pas encaissé de but en 16 matches. C’est à noter. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont en demi-finale. C’était un match très disputé. C’est quelque chose entre lui et moi, c’est très personnel et affectueux. Dans le sens où il est très bon.», a déclaré Zidane.

