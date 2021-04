Ligue des champions : Rothen s’en prend à Neymar et Mbappé

Publicités

Défaite de Paris – Les parisiens se sont inclinés dans la soirée du mercredi en ligue des champions face à une équipe de Manchester City qui a su jouer son coup. Les hommes de Guardiola sont non seulement revenus au score dans la partie, mais se sont imposés grâce à un majestueux but de Marhez.

Les propos de Rothen à l’endroit de Neymar et de Kylian Mbappé alimentent encore la polémique dans la presse sportive française. Il y’a de cela deux semaines, l’ancien joueur parisien aujourd’hui devenu consultant sportif, adressait ses félicitations aux parisiens pour leur brillante prestation face au Bayern Munich, à l’occasion des quarts de finale de la ligue des champions. Aujourd’hui, le consultant RMC se montre très agacé par l’attitude des deux stars du club, Neymar et Kylian Mbappé, après la défaite de Paris en C1 dans la soirée du mercredi. Pour arracher leur qualification, les parisiens devront désormais s’imposer sur la pelouse de Manchester City la semaine prochaine pendant leur déplacement en Angleterre, une tache difficile mais pas impossible selon l’avis de plusieurs consultants sportifs, après la belle prestation des parisiens hier soir face à City.

Il n’y a pas si longtemps, Jérôme Rothen faisait l’éloge du collectif parisien, après l’élimination du Bayern Munich par le PSG lors des quarts de finale de la Ligue des champions : «Pour moi, c’est la plus belle victoire du PSG sous l’ère qatarie. lls n’avaient jamais rencontré un adversaire aussi fort. Peut-être le Barça en 2015. C’est pour ça que c’est un match référence. Dans l’approche de cette double confrontation, les joueurs se sont sentis en danger. Même les stars. Et ils se sont dit : « Si on ne forme pas un collectif, on est morts…Collectivement, tu as été au moins comme eux, voire meilleur qu’eux par moments hier soir», expliquait l’ancien parisien sur le plateau de RMC après la victoire du PSG face au Bayern Munich. Après la défaite face à City, Rothen a poussé un énorme coup de gueule contre Mbappé et Neymar, les deux vedettes du club français : «Pour moi, c’est un problème physique dû au mental. L’état d’esprit de certains en deuxième mi-temps n’est pas digne d’une demi-finale de Ligue des Champions. On ne va pas tomber tout le temps sur Neymar et Mbappé mais je suis désolé. Quand je vois à la 50e minute un long ballon dans le camp de Manchester City et que ces deux joueurs-là mettent trois minutes pour se replacer au niveau du rond central, ce n’est pas normal ! Pour moi, c’est mental. Ne me dîtes pas que Neymar, Mbappé, et même Verratti sur la qualité de sa deuxième mi-temps, ne sont pas capables de faire 60-70 minutes d’un très bon niveau physique. Ou dans ce cas-là, il faut faire un autre sport. Bien sûr que c’est dur de jour contre City. Je m’imagine voir le ballon passer de droite à gauche, 10 fois, 20 fois, bien sûr que c’est chiant ! Mais si en plus, des joueurs s’en foutent de comment on récupère le ballon et baissent la tête et ne font pas assez d’efforts… Rappelez-vous des efforts de Neymar et Mbappé contre le Bayern Munich. Aujourd’hui, on n’a pas vu ça. », soulignait le consultant sportif français dans son intervention sur RMC.

Un match à deux visages

«C’était un match à deux visages. En première période, on n’a pas pu être dangereux, même si eux aussi, ils ne l’étaient pas mais ils étaient mieux que nous. Après en deuxième période, on a su jouer notre jeu. On est chanceux sur les deux buts, même moi sur mon coup-franc. On n’a pas été bon, mais quand tu regardes bien la première période, ils ne sont pas dangereux. Après, on est revenu en se disant qu’on allait jouer notre football.», révélait l’international algérien Marhez, auteur d’une prestation XXL mercredi soir au parc des princes.

