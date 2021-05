José Mourinho évoque sa carrière d’entraineur

Publicités

José Mourinho consultant – L’entraineur portugais ne terminera pas la saison sur le banc des Spurs. Alors qu’il avait bien démarré avec Tottenham, Mourinho a enchainé avec une série de mauvais résultats qui ont fait perdre de précieux points aux Spurs dans la course au titre et au podium européen. Aujourd’hui consultant, l’ancien manager des Spurs est revenu sur sa carrière.

La carrière de José Mourinho en tant qu’entraineur est aujourd’hui exceptionnelle. Mais force est de constater que ces dernières années, The Special One a eu du mal à se distinguer parmi ses pairs, comme il savait le faire les années précédentes. Sollicité pour relancer Manchester United, José Mourinho ne réussira à remettre les Reds Devils sur le chemin des rails, malgré une europa League remportée. Il sera par la suite sollicité pour succéder à Pochettino aux commandes de Tottenham. Si les choses avaient bien démarré pour le manager portugais, les Spurs ont perdu de la vitesse dans la course au titre en Angleterre. Face à l’hémorragie du club, la décision radicale a été prise de démettre le manager portugais de ses fonctions, une décision qui coutera plusieurs millions d’euros au club anglais. Evoquant sa carrière, le portugais a aussi passé en revue l’actualité sportive du moment, à savoir l’une des demi-finale de la ligue des champions, surtout le match qui opposera le Real Madrid à Chelsea dans quelques jours.

«Le Club peut aujourd’hui annoncer que Jose Mourinho et son équipe d’entraîneurs Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra ont été démis de leurs fonctions. Le président, Daniel Levy, a déclaré: « Jose et son équipe d’entraîneurs ont vécu avec nous certaines de nos périodes les plus difficiles en tant que club. Jose est un vrai professionnel qui a fait preuve d’une énorme résilience pendant la pandémie. Sur le plan personnel, j’ai aimé travailler avec et regrette que les choses n’aient pas fonctionné comme nous l’avions tous les deux envisagé. Il sera toujours le bienvenu ici et nous tenons à le remercier ainsi que son équipe d’entraîneurs pour leur contribution. » Ryan Mason suivra la formation de la première équipe aujourd’hui et une autre mise à jour suivra en temps voulu.», déclarait le club de Tottenham dans un communiqué le 19 avril dernier. L’éviction de José Mourinho n’est pas une surprise pour certains, à en juger par ses résultats avec les Spurs en championnat. Evoquant sa carrière, le manager des Spurs a déclaré qu’il ne comptait pas exercer dans certains pays d’Europe : «En Allemagne et en France, vous savez que si vous allez dans le club majeur, votre destin s’écrit immédiatement. En Angleterre, c’est la compétition au plus haut niveau. C’est ça qui m’a attiré. Tout est question de pression. Je la recherche et je choisirais toujours la pression. Parfois cette pression devient déséquilibrée, ou disproportionnée, mais je refuse le contraire ! Je refuse d’aller dans un pays où la pression n’existe pas.», a déclaré The Special One.

«La première est pour moi, puisque je ne travaille pas, je suis en vacances et je connais des gens. La seconde est de rendre service au football, je dis ce que je vois sans avoir d’obligation… J’ai beaucoup de respect pour les clubs où je suis passé. Si l’un de mes anciens clubs joue, je serai de son côté parce que j’ai des liens avec les gens et les fans. Si le Real Madrid joue contre une équipe qui ne signifie rien pour moi, je suis pour le Real. S’ils jouent contre Chelsea, comme en demi-finale cette année ? Je serais du côté de mes amis. Y a-t-il les mêmes personnes que lorsque j’y étais ? Le même président ? Le même propriétaire ? Si un jour je devais retourner en Italie pour entraîner un rival de l’Inter, je n’y réfléchirais pas à deux fois. J’ai cette façon professionnelle de voir les choses et cela me semble juste.», déclarait le portugais.

