Ligue des champions : Ramos, la clé pour le Real Madrid ?

Demi-finale retour – Après le nul à domicile, le Real Madrid se rend cette semaine à Londres pour affronter le club de Chelsea dans le cadre du match retour des demi-finales de la ligue des champions. Absent lors de la phase aller, le capitaine Sergio Ramos sera de retour pour le challenge à venir, un retour qui pourrait changer pas mal de chose dans cette rencontre.

Le Real Madrid devra aller chercher sa qualification sur la pelouse de Chelsea mercredi soir dans le cadre des demi-finales retour de la ligue des champions. Pendant la phase aller, les madrilènes ont été neutralisés sur leur propre pelouse, avec une équipe de Chelsea qui avait l’occasion de remporter la victoire à Santiago, n’eut été la maladresse des artificiers londoniens face aux buts madrilènes. Le Real Madrid affrontait le club de Chelsea la semaine dernière sans son emblématique capitaine, le défenseur espagnol Sergio Ramos. Après quelques jours de suspense, la présence du capitaine madrilène a été confirmée pour la rencontre qui aura lieu mercredi dans la soirée à Londres. En conférence de presse, Thomas Tuchel a été interrogé sur le retour du capitaine madrilène dans cette rencontre. Pour le coach aller, la présence de Ramos reste une bonne nouvelle pour le Real, un peu moins pour Chelsea, quoique cette présence ne perturbera pas la préparation des blues qui sont proches d’un second trophée de Ligue des champions, près d’une dizaine d’années après leur premier sacre.

Les affiches de demi-finale de la ligue des champions annoncent des derby inédits, mais aussi de nombreuses surprises, puisque tout reste encore ouvert pour ces phases retour, surtout pour le match qui oppose Chelsea au Real Madrid le mercredi soir : «Nous avons maintenant deux séances d’entraînement devant nous pour préparer le Real Madrid donc ce sera passionnant. On se sent prêt pour un gros combat et je suis certain qu’on va avoir besoin de faire un grand match parce que le Real va nous rendre tout ça très dur. Ce sera une course très serrée pour Kovacic. Il a eu un petit revers et a ressenti quelque chose non pas dans la même zone mais dans le même muscle qu’avant. Il est très probable qu’il ne soit pas prêt malheureusement… Si nous jouons sans attaquant et que Ramos n’a rien à combattre, cela peut aussi être une solution. Je n’ai pas encore décidé. C’est un autre défi avec lui car il est leur leader et c’est un joueur qui apporte beaucoup de solutions. Je ne sais pas trop s’ils joueront à nouveau avec cinq défenseurs ou s’ils rejoueront à quatre. Il y a donc beaucoup de questions mais nous n’avons pas besoin de réponse aujourd’hui, mercredi ça suffira.», a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse avant la réception du Real Madrid. Pour Fernando Hierro, Ramos reste l’un des meilleurs défenseurs de la Liga actuellement, comme pour dire que la présence du capitaine madrilène risque d’apporter un plus dans cette rencontre.

Ramos meilleur que Messi selon Hierro

«Pourquoi pas ? La clé sera d’atteindre la finale de la Ligue des champions. Il auront alors un peu plus de temps pour récupérer. Garder de la continuité entre le dimanche et le mercredi est compliqué, mais maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite… C’est le meilleur joueur de la Liga. En tant que joueur du Real et en tant que capitaine de l’équipe nationale, il apporte beaucoup. Il a un leadership très important pour toute équipe. Et c’est une année très spéciale pour lui. C’est quelqu’un qui transmet beaucoup. Il est exemplaire. Et ce sera un joueur très important lors du prochain Euro… C’est un entraîneur qui sait quand et où il doit être. Il a remporté deux Ligas et trois Ligues des champions. Il sait quelles sont les possibilités de son équipe et il les exploite au maximum. Il ne fait jamais de déclarations fracassantes.», déclarait l’ancien défenseur madrilène.

