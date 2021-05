Ligue des champions : le message de Thiago Silva au PSG

Publicités

Chelsea en finale – Après avoir obtenu un nul lors du match aller sur la pelouse du Real Madrid, les hommes de Thomas Tuchel n’ont eu aucun mal à se défaire du Real lors du match retour. Après la qualification de Chelsea pour la finale de la C1, l’ancien défenseur parisien Thiago Silva est brièvement revenu sur son départ du PSG.

Du haut de ses 35 ans, Thiago Silva a encore de l’énergie à revendre sur le terrain. Après plusieurs années de loyaux services au PSG, le défenseur brésilien qui faisait l’objet de vives critiques ces dernières années, a finalement déposé ses valises du côté de Chelsea, où il évolue sous les ordres de son ex-entraineur parisien Thomas Tuchel. Aujourd’hui Thiago Silva a une chance énorme de décrocher la ligue des champions, un rêve qu’il a longtemps poursuivi au PSG, mais sans succès. Auteur d’une brillante prestation lors des deux rencontres face au Real Madrid, le défenseur brésilien, ancien capitaine de Paris, est brièvement revenu sur son départ de son club de cœur. Ce départ à particulièrement affecté le joueur, puisque ce dernier avait réussi à obtenir la nationalité française, signe de son attachement au club de la capitale française. Mais Thiago Silva sera poussé vers la sortie, un départ qui n’a pas pour autant corrigé les lacunes défensives du Psg, à en juger par l’élimination du club français en ligue des champions par le club de City cette semaine.

Après la qualification de Chelsea en finale de la ligue des champions, Thiago Silva a été interrogé par le média sportif RMC Sport. Après avoir livré ses impressions sur la rencontre, sur le travail abattu par Tuchel, le défenseur brésilien de 35 ans a aussi abordé la question de son départ du club de la capitale : «Thomas Tuchel a apporté beaucoup de choses. La chose principale, c’est de maintenir la propreté sur le terrain. Pour jouer au foot, il faut profiter. Je pense que tout le monde a bien compris la situation. Je suis très content avec mon équipe. Il faut bien se reposer pour la finale. C’est spécial pour nous deux. Malheureusement, Paris n’a pas réussi à faire le boulot. C’était triste pour les joueurs, pour moi aussi. Mais nous, nous sommes contents ici… Avec l’arrivée de Thomas Tuchel, je pense que beaucoup de choses ont changé. On a mérité notre résultat. Ici, c’est différent : tous les week-ends on joue un match de Ligue des champions, et je pense qu’à la fin on est mieux préparés. C’est la démonstration aujourd’hui. Ce n’est pas une revanche. Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C’est difficile à expliquer, pour moi c’était triste, mais le plus important c’est qu’on soit contents ici avec Chelsea. C’est notre rêve aussi de gagner la Ligue des champions cette année. C’est spécial, surtout car jusqu’à 35 ans, je ne suis jamais allé en demie, et en deux ans je suis deux fois en finale. Mais on n’a rien gagné pour l’instant, on a conscience de cela.», a déclaré sans détour l’international brésilien au micro de RMC.

De l’envie de rester au départ

«Aujourd’hui, après huit ans ici, avec le passeport en poche, je me sens français. J’en suis fier. Paris, ce n’est pas une parenthèse. C’est une partie de ma vie (…) Paris est dans mon histoire. Personne ne pourra me l’enlever. Je me sens français, au-delà du passeport. Aujourd’hui, je suis brésilien, né à Rio de Janeiro, mais ma deuxième maison, c’est Paris. Personne ne pourra modifier ça. Je serai parisien à vie…C’est ma volonté (…) On va en discuter prochainement (…) L’idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je pense avoir participé au développement du club.», révélait le brésilien. Mais les choses ont pris une autre tournure l’an dernier.

