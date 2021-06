Real Madrid : les révélations de Zidane sur son départ

Publicités

Départ de Zidane – Les confidences de la presse espagnole au sujet de l’avenir de Zinedine Zidane finiront par se confirmer. Alors qu’il était censé redresser la barre avec son retour triomphal sur le banc madrilène, Zinedine Zidane ne réussira pas à faire rêver les fans et supporters madrilènes.

Le départ de Zinedine Zidane de son poste d’entraineur au Real Madrid est un coup dur pour certains supporters du club. Mais à l’image de la difficile saison que le club a connue cette année encore, la décision de partir du Real Madrid fut loin d’être facile, surtout en raison de l’attachement du joueur pour la maison blanche. Le Real Madrid est donc officiellement à la recherche d’un tout nouvel entraineur, avec le départ de Zinedine Zidane cette fin de saison, un départ qui se fera sans gloire, puisque l’entraineur madrilène est passé tout près d’offrir une nouvelle liga à son club de cœur. Dans une longue lettre ouverte adressée aux fans du club, l’ancien meneur de l’équipe de France est longuement revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter son poste d’entraineur du Real cette saison. Comme on peut déjà s’en douter, cette décision de partir n’a pas été prise de gaité de cœur.

C’est officiel, Zinedine Zidane quitte son poste d’entraineur du Real Madrid, après une seconde saison terminée sans titre. Les madrilènes se sont contentés d’une modeste seconde place cette année dans la course au titre, un championnat remporté par l’Atlético Madrid. Pressenti depuis des semaines, le départ de Zizou a été officiellement confirmé par le Real dans un communiqué. L’entraineur français a de son côté évoqué les raisons qui ont motivé ce départ : « »Chers madridistas, Depuis vingt ans, depuis le premier jour où j’ai mis les pieds dans la ville de Madrid et porté le maillot blanc, vous m’avez témoigné toute votre affection. J’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose de très spécial entre nous. J’ai eu le grand honneur d’être joueur et entraîneur du club le plus important de l’histoire, mais je suis avant tout un Madridista comme les autres. C’est pourquoi j’ai voulu écrire cette lettre pour vous dire au revoir et expliquer ma décision de quitter le banc. Lorsqu’en mars 2019, j’ai accepté de revenir pour entraîner le Real Madrid après une pause d’environ huit mois, c’est parce que le président Florentino Pérez me l’a demandé, bien sûr, mais aussi parce que vous me l’avez dit tous les jours. Lorsque je croisais l’un d’entre vous dans la rue, je sentais le soutien et le désir de me voir revenir dans l’équipe. Parce que je partage les valeurs du madridisme, ce club qui appartient à ses socios, à ses fans, au monde entier. J’ai essayé de transmettre ces valeurs dans tout ce que j’ai fait, j’ai essayé d’être un exemple.», révèle l’entraineur français.

Victime d’un manque de confiance ?

Maintenant, j’ai décidé de partir et je veux expliquer les raisons de mon départ. Je pars, mais je ne quitte pas le navire et je ne suis pas fatigué d’entraîner. En mai 2018, je suis parti car après deux ans et demi avec tant de victoires et tant de trophées, j’ai senti que l’équipe avait besoin d’un nouveau discours pour rester au sommet. Aujourd’hui, les choses sont différentes. Je pars parce que je sens que le club ne m’accorde plus la confiance dont j’ai besoin, ne m’offre plus le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou long terme. Je connais le football et je connais les exigences d’un club comme le Real Madrid, je sais que lorsque tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais là, il a été oublié quelque chose de très important, il a été oublié tout ce que j’ai construit au quotidien, ce que j’ai apporté dans la relation avec les joueurs, avec les cent cinquante personnes qui travaillent avec et autour de l’équipe», a lancé Zidane.

