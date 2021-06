Equipe de France : Karim Benzema évoque son retour

Publicités

Conférence de presse – Plus de cinq ans après son dernier passage avec l’équipe de France, l’attaquant français du Real Madrid Karim Benzema est de nouveau dans l’effectif des Bleus. Comme plusieurs médias français l’avaient déjà annoncé quelques jours plutôt, l’attaquant madrilène a bel et bien été convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro 2020.

L’équipe de France a dévoilé sa liste des 26 joueurs pour l’EURO 2020 qui démarre le 11 juin officiellement. L’une des principales surprises de la liste dévoilé par Didier Deschamps reste l’attaquant français Karim Benzema. Ecarté ces dernières années de l’équipe de France, l’attaquant madrilène signe son retour dans la sélection française, un retour qui se fait de la plus belle des manières, puisqu’il disputera l’EURO 2020 avec les Bleus. Comme il fallait s’y attendre, le footballeur français s’est exprimé en conférence de presse sur son retour avec les Bleus, un retour qui paraissait incertain, si l’on se fie aux propos tenus ces dernières années par Noel Le Graët, président de la fédération française de football. Mais Benzema est bel et bien de retour dans la sélection française de football, en dépit de la forte polémique sur sa présence au sein des Bleus. En conférence de presse, le footballeur du Real Madrid est revenu sur son retour. Le madrilène n’a pas manqué de dire merci à son sélectionneur pour la confiance qui lui a été accordée à travers sa nouvelle convocation en équipe de France.

Karim Benzema figure parmi les 26 bleus pour l’EURO 2020. L’équipe de France tient un artificier de plus dans sa sélection pour la quête du titre de champion d’Europe, un titre qui leur avait échappé il y’a quatre ans à domicile, dans une finale face à l’équipe du Portugal. Face à la presse, Benzema est revenu sur son état d’esprit pour cette compétition : «Non, stressé non. Je suis super content d’être la. De revenir à nouveau en sélection. Ça se passe très bien. L’adaptation est parfaite et sur le terrain ça se passe super bien. Il y a du beau jeu comme j’aime. Dans le groupe, je connaissais pas mal de joueurs et j’ai fais la connaissance d’autres joueurs. Je suis pressé de pouvoir commencer un match. Franchement, je n’ai pas le temps de répondre à ça, mais je sens un groupe très bien et posé. C’est quand même un groupe de gagnants. Ça se passe super bien. Je viens de débuter les entrainements et le niveau est haut. Je m’entends bien avec tout le monde. Au début, j’étais plus avec Varane, mais je connais pas mal de joueurs contre lesquels j’ai pu jouer. Le travail, mental et physique. Ne rien lâcher. Je dirais aussi l’âge. Mes enfants, ma famille. Mais beaucoup, beaucoup de travail. Il ne fallait rien lâcher pour espérer revenir un jour, être performant en club. Comme je l’ai dit je suis super content d’être ici…C’est sûr, quand on n’est pas en sélection, on est déçu. Je l’ai été de ne pas avoir été sélectionné pour le Mondial et l’Euro, et c’est normal car j’aime la compétition. Mais je me suis remis en question et j’ai travaillé beaucoup plus. Et au final, je suis là. C’est à moi de continuer comme ça.», a déclaré l’attaquant madrilène en conférence de presse.

Merci Didier

«On a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Je ne suis pas ici pour répéter les discussions. Ce sont des discussions privées, importantes, mais le plus important c’est que je sois là aujourd’hui en équipe de France. Je n’ai jamais arrêté d’y croire, jamais baissé les bras. Moralement, ça a été dur. Mais ça fait partie de ma carrière, il y a eu beaucoup d’obstacles mais je me suis toujours battu. Aujourd’hui je suis récompensé. Envie de dire merci au coach ? Je lui ai déjà dit. Vous voulez que je le dise ici ? Merci Didier. Et si je peux rajouter un truc, c’est : « bonne fête maman, je t’aime », a souligné Benzema.

