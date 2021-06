Equipe de France : Moussa Sissoko s’exprime sur le retour de Benzema

Publicités

L’équipe de France a dévoilé sa liste des 26 pour l’EURO 2020 qui démarre le 11 juin pour prendre fin le 11 juillet 2021. L’une des principales surprises de cette liste est sans doute l’international français Karim Benzema. Son retour en équipe de France sous Didier Deschamps paraissait improbable, voire impossible, tant les réactions étaient tendues de part et d’autres. Mais l’artificier du Real Madrid réussira à se faire une place dans l’effectif français pour le championnat d’Europe. Le signal envoyé semble clair, réussir là où les bleus ont échoué il y’a cinq ans en France, lors d’une finale épique perdue face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Moussa Sissoko figure également parmi les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour cette compétition à venir. Ce dernier a d’ailleurs exprimé sa joie à l’idée de disputer cette compétition avec les bleus. Dans son entretien accordé à Footmercato, le milieu de terrain n’a pas manqué de réagir au retour de Karim Benzema en EDF.

Le retour de Karim Benzema en équipe de France a fait la une des grands journaux français la semaine dernière. Dans un entretien accordé à FootMercato, le milieu de terrain français Moussa Sissoko a aussi livré ses impressions sur ce retour du joueur madrilène dans l’effectif des bleus : «oui, bien sûr. C’est une joie immense pour moi mais aussi pour toute ma famille et tous mes proches. On sait que porter ce maillot me tient à coeur. Faire partie de cette liste pour pouvoir participer à l’Euro, c’est quelque chose de très fort… M.S : tout se passe très bien. On est arrivé mercredi. On a eu une séance de VTT pour se retrouver. Dès le jeudi, on a commencé à travailler sérieusement. On bosse dur pour pouvoir être prêts le jour J. Il y a une bonne ambiance. Tout le monde a été content de se retrouver, même si quelques joueurs manquent à l’appel. Paul (Pogba) a joué la finale de l’Europa League. Les joueurs de Chelsea, N’Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma, disputent la finale de la Ligue des Champions aujourd’hui (entretien réalisé samedi 29 mai, ndlr). On est tous heureux d’être réunis ici à Clairefontaine et on travaille dans la joie et la bonne humeur. c’est un réel plaisir de le retrouver. C’est amplement mérité. Pour moi, comme pour les autres joueurs je pense, c’est un immense plaisir de pouvoir évoluer à ses côtés. Durant ces cinq dernières années, il faisait partie des meilleurs attaquants au monde. Pour moi, ils étaient deux-trois avec lui. Ce qu’il réalise au Real Madrid, c’est incroyable. On a vu beaucoup d’attaquants passer au Real Madrid, mais il est toujours rester, il a toujours joué et mis ses buts. Ce, malgré les critiques. J’ai un immense respect pour sa carrière. C’est une immense joie de pouvoir compter sur lui. Ca doit être une grande fierté pour Karim d’être de retour en équipe de France car c’était quelques chose qui lui tenait à coeur (…) Un joueur de cette qualité ne peut être qu’un plus pour l’équipe de France. On sait les joueurs de qualité qu’on a. Karim va ajouter encore un plus à l’équipe. Donc tant mieux pour nous.», a rapporté le milieu de terrain français.

Un habitué de Clairefontaine

«je l’ai senti très à l’aise. Il était très heureux d’être de retour et d’être parmi nous. Il s’est directement bien fondu dans le collectif. Tout le monde était très content de le voir. On a pu constater qu’il se sent bien. Il est très souriant, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il est heureux d’être ici.», a lancé Moussa Sissoko.

Commentaire

Commentaire