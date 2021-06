Real Madrid : Carlo Ancelotti succède à Zinedine Zidane

Entraineur du Real – il n’aura pas fallu longtemps aux Merengues pour tourner la page Zidane. Après un retour peu glorieux, l’entraineur français a décidé de quitter son poste, estimant qu’il n’avait eu la confiance dont il avait besoin de la part de sa direction. Il est remplacé par Carlo Ancelotti, un entraineur qui connait bien le Real.

La première conférence de presse de Carlo Ancelotti était très attendue. Le nouvel homme fort du Real Madrid, conformément à la tradition, s’est prêté aux questions des journalistes, lors de la présentation en tant que coach du Real Madrid. Les défis sont nombreux pour Carlo Ancelotti, surtout après la saison blanche du Real en Liga mais aussi en ligue des champions. Le nouvel homme fort du Real n’a pas manqué de réagir à la polémique suscitée par l’avenir de Sergio Ramos. Selon plusieurs médias madrilènes, le départ du défenseur espagnol est imminent. Rappelons que le capitaine des Merengues n’a pas été retenu par la sélection espagnole pour l’Euro 2020 qui démarre dans quelques jours. Aucun joueur du Real n’a d’ailleurs été convoqué par Luis Enrique, l’entraineur de la Roja. En conférence de presse, le nouvel homme fort du Real a mis l’attaquant français face à de nouvelles responsabilités. Sur un ton ironique, Ancelotti a laissé entendre que Benzema devrait marquer 50 buts et non 30 par saison avec le Real.

La conférence de presse de Carlo Ancelotti, nouvel entraineur du Real Madrid, était très attendue. Le successeur de Zinedine Zidane a d’emblée remercier le président Florentino Perez, avant d’aborder certains sujets de fonds avec les journalistes : «Merci. Merci au président et à José Ángel. Je suis très heureux d’être ici, je me sens chez moi ici. Je vais mettre toute mon énergie à faire ce que nous avons fait dans le passé. Je garde un très bon souvenir de mon dernier passage ici. Je pense que nous allons refaire quelque chose de bien. Je sais ce que cela signifie d’entraîner le Real Madrid, mais je le fais avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Le Real Madrid, quel qu’il soit, va disputer toutes les compétitions et le fera avec la meilleure équipe possible. Au sujet de Ramos, je viens juste d’arriver et je dois parler de tout ça avec le club. Nous allons le faire dans les prochains jours. Le retour a été très rapide et je n’ai pas eu le temps de parler de l’équipe. Je connais bien les joueurs. Je suis très heureux d’être de retour et de travailler à nouveau avec eux. Ce que sera l’avenir, nous allons en discuter dans les prochains jours car nous n’avons pas encore eu le temps de le faire… Je n’ai pas encore parlé avec l’équipe. Je la connais très bien, ainsi que les jeunes qui sont dans la deuxième équipe et ceux qui reviennent de prêt. Nous avons beaucoup d’options. Je veux évaluer tout le monde calmement. Je dois dire que la première fois que je suis venu ici, quatre joueurs venaient du Castilla : Morata, Nacho, Casemiro et Jesé. Ils se sont très bien débrouillés. Et Carvajal. Ils ont apporté cet enthousiasme qui nous a permis de réussir. Dans les prochains jours, nous allons construire l’équipe pour qu’elle puisse être compétitive dans toutes les compétitions… J’ai vu le président un peu plus tôt. Nous n’avons parlé que pendant un petit moment. Tout a été très rapide. Maintenant, nous allons commencer à travailler. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour le Real Madrid. Je l’ai simplement remercié car être ici est très important pour moi.», a fait savoir le tacticien italien.

Sur le cas Ramos

«Sergio est un joueur très important pour le Real Madrid. Il a participé à tous les succès que le club a connus. Nous allons parler au joueur. Je sais qu’il s’occupe de sa prolongation, mais je ne connais pas les détails. Quand je les connaîtrai, je pourrai en dire plus.», a déclaré l’italien.

