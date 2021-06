Olympique de Lyon : Youssouf Koné souhaite revenir

Publicités

L’Olympique de Lyon est toujours dans le viseur de l’international malien. Arrivé il y’a deux ans de cela, le footballeur malien n’a pas réussi à gagner sa place dans le 11 de départ lyonnais. Les Gones l’ont par la suite prêté afin de lui permettre d’avoir du temps de jeu avec d’autres clubs. En quittant l’OL, l’ancien joueur de Lille a débarqué à Elche en Espagne, sans faire long feu en Liga. Il s’engager par la suite avec Hatayspor, toujours en prêt par son ancien club. Alors que l’Olympique Lyonnais est en pleine phase de reconstruction, le footballeur malien envisage de reconquérir une place de titulaire dans l’effectif de l’OL. Pour cela, il faudrait d’abord que le nouveau coach de l’Olympique de Lyon manifeste un véritable intérêt pour l’international malien, ce qui n’est pas encore le cas. Dans un entretien exclusif accordé à la Rédaction de FootMercato, l’international malien s’est confié sur son avenir, notamment sur son intention de revenir à Lyon.

L’Olympique de Lyon n’a pas encore tranché sur l’avenir de Youssouf Koné, l’international malien qui a signé en juillet 2019. Malgré un départ assez prometteur avec Lyon, le malien ne réussira pas à se faire une place au sein de l’effectif, ce qui occasionnera son prêt vers d’autres formations, comme il l’a si bien indiqué dans son entretien accordé à Footmercato : «j’ai bien commencé au départ. Je me sentais bien dans l’équipe, mais je me suis blessé à la cheville face à Lille. C’est le foot, tout va très vite. Malgré tout, je tire un bilan positif de mon année à l’OL. Mais je pense que je pouvais faire mieux. J’ai fait seize matches toutes compétitions confondues. Donc c’était peu au final. Je me prépare quotidiennement pour pouvoir saisir ma chance cette saison… oui, bien sûr ! Je suis arrivé au club et j’ai joué au départ. J’ai fait mes matches et je me suis malheureusement blessé. Quand vous vous blessez, ce n’est plus vraiment pareil quand vous revenez. Je vais travailler encore d’avantage pour que l’OL me donne la chance de montrer le vrai Youssouf cette saison…non, je n’étais pas déçu. Ce sont les choix du coach. J’ai eu une discussion avec lui. Je pouvais rester comme je pouvais partir, mais il m’a fait comprendre, avec honnêteté, que si je restais je n’aurais pas de temps de jeu. Je n’ai pas eu ma chance. On ne m’a pas laissé assez de temps. J’ai quitté Lille pour venir à Lyon et le coach me dit : « tu reviens de blessure, les autres ont pris de l’avance. Tu n’auras pas de temps de jeu dans les mois à venir ». Quand il m’a dit ça, je me suis dit que ça ne servait rien de forcer, même si j’ai essayé de voir les choses positivement. Donc obligatoirement, c’était mieux de chercher un autre club pour pouvoir plus m’exprimer.», a déclaré le footballeur malien dans son entretien.

Revenir à Lyon

«j’ai pratiquement tout le temps été en contact avec Juninho. Comme le président (Jean-Michel Aulas) c’est quelqu’un que je respecte beaucoup. Ce qui a été dit à son sujet, je ne m’en préoccupe pas. J’ai une grande estime pour lui. C’est une personne que j’apprécie depuis tout petit. Durant mes différentes expériences, j’étais en contact avec Juni. Il a été un réel soutien. Il prenait de mes nouvelles, on parlait et on échangeait régulièrement ensemble. aujourd’hui, j’attends de reprendre la saison avec l’OL. Je veux revenir à Lyon et j’espère qu’après la préparation, je pourrais m’imposer et enchaîner des matches.», a fait savoir le footballeur malien dans son entretien à Footmercato.

