Abidjan : Fermeture d’une voie clé à Marcory dès janvier 2025

À compter du 31 janvier 2025, la circulation sur la chaussée reliant l’Échangeur de l’Amitié Ivoiro-Japonaise et le Boulevard de Marseille, dans la commune de Marcory, sera interrompue temporairement. Cette fermeture intervient dans le cadre des travaux d’assainissement et d’aménagement liés à la construction de la ligne 1 du Métro d’Abidjan. Le chantier, qui s’étendra jusqu’au 3 septembre 2025, vise à moderniser les infrastructures routières et ferroviaires afin de fluidifier la circulation dans cette zone névralgique d’Abidjan.

Un projet structurant pour la mobilité urbaine

La décision de fermer cette artère s’inscrit dans une dynamique de transformation de la mobilité à Abidjan. Selon le Ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier, ces travaux permettront d’optimiser la sécurité des usagers tout en facilitant la mise en place des infrastructures du métro. « Nous comprenons que cette fermeture entraînera des désagréments, mais elle est nécessaire pour garantir un réseau de transport moderne et sécurisé », a déclaré Amédé Koffi Kouakou, ministre de l’Équipement et de l’Entretien Routier.

Le Boulevard du Canal au Bois, axe stratégique pour les habitants de Marcory et Treichville, fera l’objet d’un réaménagement complet afin d’améliorer la fluidité du trafic une fois les travaux achevés. En attendant, une réorganisation de la circulation sera mise en place pour réduire les perturbations.

Des mesures pour minimiser l’impact sur les usagers

Pour pallier les effets de cette fermeture temporaire, les autorités ont décidé d’établir une circulation en double sens sur la seconde chaussée du Boulevard du Canal au Bois. Cette adaptation vise à maintenir un flux de véhicules optimal et à éviter des embouteillages excessifs.

Les riverains et automobilistes s’inquiètent toutefois des conséquences sur leurs trajets quotidiens. Jean Kouassi, chauffeur de taxi à Marcory, exprime son désarroi : « Déjà que la circulation est compliquée aux heures de pointe, cette fermeture va rendre les déplacements encore plus difficiles. Nous espérons que tout sera bien organisé pour éviter le chaos. »

En réponse aux préoccupations des habitants, les autorités encouragent vivement les usagers à :

Anticiper leurs déplacements en prévoyant des délais supplémentaires ;

en prévoyant des délais supplémentaires ; Utiliser les voies secondaires et autres itinéraires alternatifs ;

et autres itinéraires alternatifs ; Privilégier les transports en commun pour limiter l’affluence sur les routes ;

pour limiter l’affluence sur les routes ; Respecter les signalisations temporaires mises en place pour guider la circulation.

Un projet qui s’inscrit dans une vision à long terme

Le Métro d’Abidjan, dont la ligne 1 est actuellement en construction, représente un investissement majeur dans l’amélioration des infrastructures de transport de la capitale économique ivoirienne. Cette ligne de 37 kilomètres, qui comptera 18 stations, reliera les communes d’Anyama, Abobo, Adjamé, Plateau, Treichville, Marcory et Port-Bouët, facilitant ainsi le déplacement quotidien de plus de 500 000 usagers.

Pour François Amichia, maire de Treichville, il s’agit d’un tournant décisif pour l’avenir de la ville : « Ce métro va révolutionner la mobilité à Abidjan et offrir une alternative crédible aux embouteillages qui paralysent notre ville. Certes, les travaux nécessitent des sacrifices, mais les bénéfices seront immenses. »

La mise en service de cette ligne est prévue pour 2028, avec des objectifs clairs : réduire les temps de trajet, décongestionner les axes routiers, et offrir un mode de transport moderne, rapide et écologique.

Un appel au civisme et à la patience

Conscient des désagréments que cette fermeture pourra engendrer, le Ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier assure que des mesures d’accompagnement seront mises en œuvre afin de limiter l’impact sur les habitants. Les autorités recommandent aux usagers de faire preuve de patience et de compréhension, en respectant les nouvelles dispositions de circulation.

« Nous demandons à chacun d’être vigilant et de coopérer en respectant les indications fournies. Il en va de la sécurité et du bien-être collectif. », a précisé Amédé Koffi Kouakou.

Les autorités s’engagent également à communiquer régulièrement sur l’évolution des travaux et sur toute modification éventuelle du plan de circulation. Les usagers pourront obtenir des informations à jour via les médias nationaux, les panneaux d’affichage, et les canaux de communication officiels du gouvernement.