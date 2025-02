Le coupé décalé, genre musical emblématique de la Côte d’Ivoire, continue de briller sur la scène internationale. Malgré la disparition tragique de Douk Saga, ses héritiers ont su porter haut ce mouvement musical en le rendant incontournable en Afrique et au-delà.

Découvrez les 10 artistes coupé décalé les plus riches en 2025 ! Entre concerts, business et influence, qui est au sommet du game ivoirien ?

Les artistes coupé décalé sont aujourd’hui de véritables entrepreneurs du divertissement, engrangeant des millions grâce aux concerts, aux endorsements et aux entreprises qu’ils dirigent. Voici le classement mis à jour des dix artistes les plus riches du mouvement en 2025.

Classement des fortunes du coupé décalé ivoirien en 2025 : Qui domine la scène musicale ?

Sommaire de ce classement :

1er – Le Molare

2ème – Serge Beynaud

3ème – DJ Arafat (Hommage Posthume)

4ème – Bebi Philip

5ème – Debordo Leekunfa

6ème – Ariel Sheney

7ème – Safarel Obiang

8ème – Fior de Bior

9ème – Mix Premier

10ème – Kedjevara

Kedjevara, artiste et producteur, a su marquer la scène musicale en combinant le coupé décalé avec des sonorités modernes. Propriétaire d’un label qui produit plusieurs jeunes talents ivoiriens, il continue de monétiser ses hits et ses collaborations internationales. « La musique, c’est avant tout une passion, mais aussi un business. Il faut savoir innover ! » a-t-il récemment déclaré. Album phare : « Met le feu ».

9ème – Mix Premier

Mix Premier est l’un des chanteurs les plus constants du coupé décalé. Avec plusieurs tournées internationales et des contrats publicitaires juteux, il s’est imposé comme une valeur sûre du mouvement. Ses clips dépassent régulièrement des millions de vues sur YouTube. « J’ai travaillé dur pour imposer mon style et aujourd’hui je récolte les fruits de mon travail », a-t-il affirmé lors d’une interview. Titre marquant : « Mal à la tête ».

8ème – Fior de Bior

Révélé par son style unique et son approche humoristique du coupé décalé, Fior de Bior a conquis un large public. Son partenariat avec plusieurs marques et ses concerts à guichets fermés lui permettent de figurer parmi les plus fortunés du mouvement. « Le coupé décalé, c’est un état d’esprit ! » dit-il souvent. Titre marquant : « Gnonmi avec lait ».

7ème – Safarel Obiang

Star montante du coupé décalé, Safarel Obiang a confirmé son statut grâce à des concepts innovants et des spectacles explosifs. Son influence grandissante et sa popularité dans la sous-région ouest-africaine en font un acteur majeur du genre. « On ne peut pas faire de la musique sans donner du spectacle », a-t-il déclaré. Album phare : « Goumin Goumin ».

6ème – Ariel Sheney

Ariel Sheney, ancien protégé de DJ Arafat, a pris son envol avec des hits qui cartonnent en Afrique et en Europe. Son habileté à fusionner coupé décalé et afrobeat lui permet d’attirer un public international et de décrocher des contrats lucratifs. « DJ Arafat m’a inspiré, mais aujourd’hui, je trace ma propre route », confie-t-il. Titre marquant : « Amina ».

5ème – Debordo Leekunfa

Debordo Leekunfa, surnommé « Le Mouton d’Afrique », a su rebondir après des périodes de turbulences. Son style unique, mêlant humour et extravagance, lui permet d’attirer un large public. Il a signé plusieurs contrats publicitaires et son concert au Palais de la Culture, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes, a été un véritable succès financier. « Le secret du succès ? Ne jamais abandonner ! », a-t-il déclaré récemment. Album phare : « Robot Macador ».

4ème – Bebi Philip

Longtemps considéré comme un simple arrangeur, Bebi Philip est aujourd’hui une véritable icône du coupé décalé. En plus de sa carrière musicale, il a diversifié ses sources de revenus en ouvrant un studio d’enregistrement de classe mondiale. Son dernier album, qui mélange coupé décalé et afrobeat, a cartonné, lui permettant de signer des partenariats lucratifs avec des plateformes de streaming. « Je veux élever la musique ivoirienne à un autre niveau », a-t-il confié. Titre marquant : « Balaumba ».

3ème – DJ Arafat (Hommage Posthume)

Même après sa disparition, DJ Arafat demeure une légende incontournable du coupé décalé. Son héritage musical continue de générer d’importants revenus grâce au streaming et aux droits d’auteur. Ses proches ont lancé une fondation à son nom, et plusieurs de ses albums inédits ont vu le jour ces dernières années, se classant régulièrement en tête des charts africains. « Le Yorobo ne mourra jamais ! », disait-il souvent avant son décès en 2019. Album culte : « Renaissance ».

2ème – Serge Beynaud

Surnommé « Le mannequin des arrangeurs », Serge Beynaud a bâti un véritable empire autour de sa musique. En plus d’être un artiste incontournable, il est aujourd’hui à la tête de plusieurs entreprises dans la mode et l’audiovisuel. Son label, Star Factory, produit de nombreux jeunes talents qui explosent sur la scène africaine. « L’innovation et la discipline sont les clés du succès », a-t-il récemment confié. Titre marquant : « Côté sensible ».

1er – Le Molare

Toujours au sommet en 2025, Le Molare reste l’homme le plus puissant du coupé décalé. En plus de sa carrière musicale, il dirige M Group, une entreprise spécialisée dans l’événementiel et la gestion d’artistes. Il est l’organisateur des Awards du Coupé Décalé, un événement qui récompense les meilleurs talents de la scène ivoirienne. « Je veux laisser un héritage durable dans l’industrie musicale », dit-il souvent. Titre marquant : « Positionnez-vous ».

Une industrie musicale en pleine expansion

Le coupé décalé continue de prospérer grâce à des chanteurs talentueux et visionnaires qui savent conjuguer musique et business. En 2025, les plus grandes fortunes du mouvement sont celles qui ont su innover et diversifier leurs activités. De la scène aux affaires, ces artistes représentent l’excellence ivoirienne à l’international. Leur succès témoigne du dynamisme de l’industrie musicale en Côte d’Ivoire et de son rayonnement au-delà des frontières africaines.