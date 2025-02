L’incroyable évasion de neuf Ivoiriens

Enquête exclusive : Neuf Ivoiriens victimes d’un réseau de traite humaine et d’une arnaque pyramidale au Nigeria

Un récit glaçant d’Ivoiriens piégés par un réseau criminel

Attirés par des promesses d’opportunités lucratives, plusieurs Ivoiriens ont plongé dans un cauchemar sans nom au Nigeria. Une arnaque pyramidale bien huilée a servi de tremplin à un réseau de traite humaine, retenant des dizaines de migrants en otage. Neuf d’entre eux ont réussi à s’évader et témoignent aujourd’hui de leur calvaire.

Le rêve d’un avenir meilleur : un appât redoutable

Comme de nombreux jeunes Ouest-Africains, certains Ivoiriens nourrissent l’espoir d’un avenir plus prospère hors de leur pays. Animés par cette quête, ils deviennent des cibles idéales pour les arnaques organisées.

Un système insidieux s’est mis en place au Nigeria, exploitant leur ambition et leur détresse. Les recruteurs, souvent des connaissances ou des proches, leur font miroiter des salaires mirobolants et des opportunités de carrière inexistantes. La première étape du piège : une participation financière à des soi-disant « formalités administratives » ou à la location d’un logement.

« Je pensais gagner quatre fois mon salaire habituel, mais j’ai vite déchanté », confie l’un des rescapés, encore sous le choc de la supercherie.

Dès leur arrivée, les victimes se rendent compte qu’aucun contrat de travail ne les attend. Pire encore, leurs passeports et téléphones leur sont confisqués. L’arnaque pyramidale repose alors sur un chantage impitoyable : pour espérer améliorer leur condition, ils doivent eux-mêmes recruter de nouvelles victimes, alimentant ainsi une spirale infernale.

Un réseau de traite humaine au cœur du Nigeria

Coincés dans un environnement oppressant, les migrants comprennent qu’ils sont tombés entre les griffes d’un réseau de traite humaine. Entassés dans des pièces exiguës pouvant accueillir jusqu’à trente personnes, ils subissent des privations alimentaires et psychologiques.

La barrière de la langue aggrave leur détresse : ne parlant pas anglais, la majorité des captifs ne peut ni demander de l’aide ni tenter de fuir sans risquer d’être repris.

« Nous recevions un seul bol de semoule par jour, et nous étions surveillés en permanence, » témoigne un survivant.

Pour maintenir leur emprise, les trafiquants leur vendent un rêve factice d’une migration vers l’Europe ou le Canada, exigeant sans cesse de nouveaux versements pour des documents fictifs. En réalité, les victimes ne voient jamais l’ombre d’un visa ni d’un billet d’avion. Poussés à bout, ils sont contraints d’appeler leurs familles en Côte d’Ivoire pour leur soutirer de l’argent, alimentant ainsi la machine infernale du réseau.

Certains, désespérés, se laissent convaincre qu’ils finiront par obtenir la richesse promise en recrutant de nouvelles victimes, renforçant ainsi la chaîne de l’exploitation humaine.

L’incroyable évasion de neuf Ivoiriens

Sur la quarantaine de victimes recensées, neuf Ivoiriens ont réussi à fuir cet enfer. Profitant d’un relâchement des gardiens, ils ont escaladé des barbelés et erré dans les rues d’Abuja avant d’être secourus par la police locale et l’ambassade de Côte d’Ivoire.

« Après 24 heures sans eau ni nourriture, mes jambes ne me portaient plus, mais je savais que c’était ma seule chance de survie, » raconte l’un d’eux, extrêmement affaibli.

Mais tous n’ont pas osé fuir. Certains, honteux d’avoir ruiné leurs familles en leur réclamant de l’argent, préfèrent rester pour tenter de « rembourser » leur dette. D’autres subissent un véritable lavage de cerveau, persuadés par leurs bourreaux que leurs proches sont responsables de leur misère en refusant de les aider davantage.

« Chaque jour, on me répétait que ma famille était égoïste de ne pas m’envoyer plus d’argent, » confie un autre rescapé, encore marqué par cette manipulation psychologique.

Les efforts pour démanteler ces réseaux criminels

Face à la prolifération de ces arnaques, les autorités ivoiriennes et nigérianes renforcent leur coopération. Des actions conjointes sont menées pour identifier et neutraliser ces réseaux de traite humaine. Les ambassades recueillent les témoignages des évadés afin de localiser les centres de séquestration et organiser des interventions.

« Il faut mieux informer la jeunesse ivoirienne sur ces arnaques, » affirme un responsable de la lutte contre la traite humaine. Des campagnes de sensibilisation sont menées dans les écoles et les communautés pour alerter sur ces promesses fallacieuses.

Si neuf personnes ont retrouvé leur liberté, des dizaines d’autres restent prisonnières. Les criminels profitent des failles légales et de la corruption pour prospérer. Malgré ces obstacles, l’engagement des familles, des ONG et des institutions reste indéfectible pour briser ces réseaux et offrir aux victimes une réelle chance de réinsertion.

Cette affaire met en lumière l’urgence d’une mobilisation internationale pour combattre ces trafics humains. Sans actions décisives, d’autres jeunes continueront de tomber dans ce piège infernal, où l’espoir d’un avenir meilleur se transforme en cauchemar absolu.