Pascal Affi N’Guessan, leader du Front Populaire Ivoirien (FPI), a pris la parole lors d’une cérémonie de présentation de vœux à Abidjan, le 1er février 2025.

L’opposant ivoirien appelle à un renouveau politique avant la présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire

Il a largement abordé la question de l’élection présidentielle d’octobre 2025, affirmant que les Ivoiriens étaient fatigués du pouvoir en place et réclamaient un changement profond. L’opposant a dénoncé quinze années d’un régime qu’il juge étouffant et inégalitaire, appelant à l’avènement d’une nouvelle ère politique.

L’usure du pouvoir d’Alassane Ouattara et la volonté d’un scrutin juste

Selon Affi N’Guessan, l’élection de 2025 marque la fin d’une époque dominée par le pouvoir du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) et du président Alassane Ouattara. « Une page se fermera, celle de ces quinze années d’étouffement des libertés, d’emprisonnement, d’agressions, d’intimidations, de discriminations, d’exclusion, de corruption, d’agitation et de tintamarre », a-t-il martelé.

Il a souligné que le peuple ivoirien aspirait à un régime qui incarne des valeurs de liberté, de fraternité, de justice sociale et de prospérité. Dès lors, il exige que l’élection présidentielle se déroule dans des conditions de transparence totale et d’inclusivité. Il a ainsi plaidé pour une révision de la liste électorale et une réforme du code électoral afin de garantir un scrutin juste, sans favoritisme ni entrave à la volonté populaire.

Une opposition unie pour une alternative politique

Affi N’Guessan a aussi exprimé ses inquiétudes quant à l’organisation du scrutin, affirmant que « rien n’est fait » pour assurer une élection transparente et apaisée à neuf mois de l’échéance. Il a insisté sur la responsabilité d’Alassane Ouattara, estimant que ce dernier devait garantir un processus démocratique respectueux des règles, rappelant au passage qu’il ne pouvait briguer un quatrième mandat.

Pour concrétiser le changement politique qu’il préconise, le président du FPI a appelé à un rassemblement de l’opposition. Il a notamment placé l’ancien président Laurent Gbagbo au centre de cette dynamique, affirmant qu’il revenait à ce dernier de mener la lutte en tant que figure historique de la vie politique ivoirienne.

Dans ce contexte, Affi N’Guessan veut mobiliser toutes les forces opposées à la politique actuelle pour instaurer une nouvelle gouvernance en Côte d’Ivoire, fondée sur la justice sociale, la paix et le bien-être des citoyens. L’élection de 2025 s’annonce ainsi comme un tournant crucial pour l’avenir politique du pays.

