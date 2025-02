Une sanction inédite pour un ex-chef d’État :

L’ancien président Nicolas Sarkozy a officiellement commencé l’exécution de sa peine sous bracelet électronique, une première pour un ancien chef d’État français. Condamné définitivement à un an de prison ferme pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire des écoutes, il doit respecter des horaires stricts sous contrôle judiciaire.

Un verdict historique confirmé en cassation

Le 18 décembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Nicolas Sarkozy, confirmant ainsi sa condamnation à une peine d’un an de prison ferme, aménagée sous surveillance électronique. Ce jugement fait suite à l’affaire dite « des écoutes », dans laquelle l’ancien président avait été reconnu coupable de tentatives de corruption d’un magistrat de la Cour de cassation pour obtenir des informations confidentielles sur une autre affaire judiciaire.

Le dispositif du bracelet électronique

Le vendredi 7 février, le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy a été posé en début d’après-midi. Ce dispositif de surveillance lui impose de rester à son domicile entre 20h et 8h, sauf les lundis, mercredis et jeudis où une autorisation d’absence jusqu’à 21h30 lui a été accordée en raison de son procès en cours dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Une option de libération conditionnelle envisageable

Âgé de 70 ans depuis le 28 janvier 2025, Nicolas Sarkozy est éligible à une libération conditionnelle immédiate sous certaines conditions, comme le prévoit la loi pour les personnes de son âge. Toutefois, lors de son audition devant le tribunal de Paris, il n’a pas demandé à en bénéficier immédiatement.

Un contexte judiciaire chargé

Parallèlement à cette peine, Nicolas Sarkozy reste engagé dans une autre bataille judiciaire avec son procès en cours sur les soupçons de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye. Ce procès, qui se déroulera jusqu’au 10 avril 2025, représente un autre épisode majeur de ses démêlés avec la justice.

Un silence prudent de la part de Sarkozy et de son entourage

Interrogée par les médias, son avocate Jacqueline Laffont a déclaré que « la procédure suit son cours » sans faire davantage de commentaires. De son côté, l’entourage de Nicolas Sarkozy n’a pas souhaité réagir publiquement.

Une affaire qui marque l’histoire politique française

Cette condamnation inédite pour un ancien président français suscite de nombreux débats et réactions dans le paysage politique et judiciaire. Entre respect de l’état de droit et perception d’une justice trop sévère à l’égard d’un ancien chef d’État, l’affaire Sarkozy continuera d’animer les discussions dans les semaines à venir.