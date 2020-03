Qui peut bien être Lilly Boutot ?

Famille de Patrick Sébastien – Ancien présentateur du Plus Grand Cabaret au Monde, Patrick Sébastien a connu de nombreuses femmes au cours de sa vie, bien avant de filer un nième amour parfait avec Nathalie, son épouse actuelle. De cette union, aucun enfant n’est né, mais le couple français a adopté une jeune fille répondant au nom de Lilly Boutot. Très peu médiatisée, elle touchera une part de l’héritage laissé par le présentateur à ses enfants.

Ce n’est pas un hasard si l’on sait aujourd’hui très peu de choses sur Lilly Boutot, l’un des quatre enfants de Patrick Sébastien. Agée aujourd’hui de 13 ans, elle a été aperçue l’an dernier sur la scène de l’émission Le Plus Grand Cabaret du monde, présenté à l’épique par son père adoptif. Née en Tahiti, Marie a visiblement plusieurs points en commun avec son père, le présentateur français Patrick Sébastien. Tous deux n’ont pas eu la chance de connaître leur père, une situation que l’animateur français évite d’évoquer régulièrement sur les antennes. Ne cherchez surtout pas à savoir si la fille est active sur les réseaux sociaux, c’est peine perdue d’avance. A l’image de la mère Poule, l’ancien présentateur du Plus Grand Cabaret au monde veille personnellement aux fréquentations de sa fille adoptive qui est régulièrement inscrite dans une école parisienne. Si l’on sait très peu de choses sur la relation entre Marie et son père, ce dernier a déjà affirmé que sa fille adoptive ne sera pas laissée pour compte dans son héritage. Mieux, l’animateur français entend éviter à ses enfants une guerre d’héritage comme nous avons pu le voir avec le clan Hallyday. Pour cette raison, Lilly aura droit à la même part d’héritage que ses autres frères dans le testament rédigé par l’animateur vedette viré de France 2 l’année dernière.

Lilly Boutot est l’un des quatre enfants de Patrick Sébastien, ancien animateur vedette qui a fait les beaux jours de France 2. Mais contrairement aux trois autres enfants de l’animateur, Marie a été adoptée, ce qui ne change rien à l’affection que lui porte son père. Certains seraient même tentés de dire qu’il porte une plus grande attention à sa fille que les trois autres enfants, dont l’un s’est récemment marié. Très peu médiatisée, certainement par la volonté de son père, Lilly Boutot suit les cours dans une école parisienne de la place. Patrick Sébastien s’est récemment confié sur les échanges qu’il avait régulièrement avec sa Lily : «Je suis un papa qui explique beaucoup la vie à sa fille. Je me trompe peut-être, mais je ne sais pas être dans l’autorité. Je passe mon temps à lui expliquer le respect de l’autre. Je lui dis de prendre le temps. J’y pense jour et nuit. Je ne veux pas qu’elle brûle les étapes…Je ne veux pas qu’elle fasse plus tard de la télé-réalité: elle peut-être délurée, mais ça jamais ! Je n’accepterais pas qu’elle ne se respecte pas. J’ai fait toutes les conneries du monde mais j’ai toujours respecté les gens…Je l’aide un peu, mais moi, les maths, je n’y comprends rien. Lily aime beaucoup le français. Comme moi.», lançait l’animateur viré de France Télévision l’an dernier.

Un des héritières de Patrick Sébastien

Lilly Boutot est l’une des héritières du présentateur français pour ceux qui l’ignoraient encore : «Mes quatre enfants hériteront à parts égales…Dans mon testament, j’ai même prévu que cette maison à Martel, ce havre de paix, reviendra à Nana, mon épouse et Lily…Ils auront des biens, mais elle sera la dernière à avoir cette maison que j’ai achetée il y a quarante ans. Parce que elle a grandi là, parce qu’elle s’est construite à Martel, elle aime encore plus cet endroit que tout», a fait savoir Patrick Sébastien. Pour l’heure, l’on ignore la nature des relations entre Lilly et ses autres frères, la discrétion étant l’un des crédos de la famille. Originaire de Tahiti, elle était présente l’année dernière sur le plateau de l’émission Le Plus Grand Cabaret du Monde.