Des anciens du Barça apportent leur soutien à Luis Suarez

FC Barcelone – Dans un communiqué diffusé il y’a quelques jours, le FC Barcelone a annoncé le départ de l’international Luis Suarez à direction de l’Atlético Madrid. Cette décision a suscité une vive polémique dans la presse espagnole et internationale, en raison de la manière peu glorieuse avec laquelle le jour a quitté le club catalan. Lionel Messi, qui a récemment eu des relations plutôt tendues avec la direction de son club, n’a pas manqué de dénoncer la manière avec laquelle l’un des meilleurs buteurs du club a été remercié.

Plusieurs anciens du FC Barcelone ont réagi au départ de Luis Suarez du FC Barcelone pour l’Atlético Madrid ce début de saison. Si le footballeur uruguayen s’était déjà préparé à l’éventualité d’un départ, il était loin de se douter que les adieux à son club de cœur se passeraient dans une situation aussi inattendue. Lionel Messi était monté au créneau pour dénoncer le manque de considération avec lequel son coéquipier a été traité, lors de son transfert vers l’Atlético Madrid en ce début de saison. Depuis Paris, l’ancien catalan, le brésilien Neymar, a lui aussi dénoncé l’attitude du club catalan à l’endroit de Suarez, qui figure parmi les légendes du club espagnol à ce jour. Fabregas et plusieurs anciens du club catalan ont aussi haussé le ton après le départ sans gloire de l’ancien attaquant de Liverpool pour le club rival. Rappelons d’ailleurs que le footballeur uruguayen a déjà ouvert son compteur lors de la première journée du championnat, en inscrivant un doublé, lors d’une large victoire de son club.

Le départ de Luis Suarez a-t-il été précipité par l’arrivée de Koeman sur le banc du FC Barcelone ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouvel entraineur du club refuse d’assumer la responsabilité de ce départ : «On aurait dit que j’étais le méchant du film. Dès le premier jour, je me suis montré respectueux envers le joueur et la personne qu’il est. Je lui ai toujours dit qu’il serait sans doute compliqué pour lui de jouer, mais que s’il restait, il serait un joueur comme un autre dans l’effectif…C’est la décision d’un club. Cela n’a pas seulement été ma décision, ce sont des décisions qui sont prises avec le club aussi, pour changer l’équipe. Avec Luis, on se respecte. On s’est parlé clairement sur son futur. Je lui souhaite bonne chance pour la suite», a indiqué le nouveau coach des blaugranas en conférence de presse. Dans son hommage à son ex-coéquipier, Lionel Messi n’a pas manqué de lancer des pics à la direction de son club, une direction avec laquelle il a récemment eu des differends : Je m’étais fait à l’idée mais quand je suis entré dans le vestiaire aujourd’hui, tout est devenu bien trop réel. Que cela va être difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains et en dehors…Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l’équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l’ont fait. Mais la vérité est qu’aujourd’hui plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t’aime tellement, je vous aime tous tellement. À bientôt, mon pote».

Des anciens du club aux cotés de Suarez

«Peut-être qu’ils peuvent faire un peu mieux dans le respect de certains joueurs. Je suis navré de constater ces situations. Je sais ce que certains joueurs ont donné à ce club. Il faut tenir compte du terrain, mais également ce qu’il y a derrière. Peut-être qu’il s’agit de travailler autrement, de travailler différemment, surtout vis-à-vis de certains joueurs qui ont marqué la légende de ce club», a fait savoir l’ancien milieu de terrain Fabregas.