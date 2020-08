Xavi au FC Barcelone : la réponse de Bartomeu

Retour de Xavi – Après avoir brillé de mille feux sur le terrain, l’ancien joueur espagnol s’est reconverti dans le métier d’entraineur. Depuis plusieurs mois, la presse espagnole révèle un possible retour de l’ancien joueur sur le banc du FC Barcelone en tant que nouvel entraineur. Interrogé sur ce come-back, l’ancien joueur espagnol a indiqué qu’il souhaitait revenir sur le banc barcelonais. Mais le joueur refuse de se prononcer sur la date de son retour. Seule certitude du moment, le retour de l’ancien joueur sur le banc catalan n’est pas pour maintenant, en dépit des pressions subies par Quique Settien, entraineur contesté depuis des mois.

Xavi va-t-il profiter de la controverse Settien pour se rapprocher du FC Barcelone ? L’ancien joueur espagnol n’a pas caché son intention de revenir dans son ancien club, mais cette fois pour servir son club en tant que manager. Dans une longue interview, le président du club catalan est revenu sur ses ambitions pour les prochaines années, surtout à la faveur du mercato qui approche. Bartomeu entend tirer les leçons de la crise sanitaire puisqu’il n’envisage pas de se lancer sur certains dossiers sensibles lors de l’ouverture du marché des transferts. Le Fc Barcelone va-t-il renoncer au dossier Neymar ? Nous le saurons dans quelques mois. Concernant le transfert de Xavi, le président du Barça a confirmé que des contacts avaient été établis avec l’ancien joueur, sans pour autant confirmer des discussions en cours avec l’ancien milieu.

Xavi sera-t-il le successeur de Quique Settien ? L’ancien milieu de terrain catalan a déjà fait part de ses intentions d’entrainer un jour son ancien club : «Je veux revenir au Barça, mais pour commencer un projet depuis zéro. Maintenant que j’ai déjà entraîné, je crois que je peux apporter des choses aux joueurs. C’est moi qui ai décidé de refuser le Barça, je voulais venir pour un nouveau projet. J’aimerais travailler avec des gens en qui j’ai confiance, avec qui il y a de la loyauté, et des gens qui soient préparés. Il ne peut y avoir personne de toxique près du vestiaire. Je parle de gens comme Carles Puyol, qui a été capitaine, et Jordi Cruyff, qui est un très bon négociateur et qui a beaucoup d’expérience en tant que secrétaire technique. Je vois les choses en équipe, je ne veux pas décider tout seul. Ici, les décisions, on les prend avec le staff, c’est une structure horizontale, de consensus. Même si après, c’est moi qui ai le dernier mot…Dans le vestiaire, il ne peut y avoir personne de négatif. Le côté médical est important aussi, tout doit se compléter. J’aimerais commencer avec des gens de mon entourage pour faire une bonne équipe. Je n’ai rien contre personne, je n’ai pas une mauvaise relation avec Bartomeu, je m’entends bien avec Laporta et je suis ami avec Victor Font, je serai là avec qui que ce soit qui souhaite le bien du Barça.», rapportait l’ancien milieu de terrain barcelonais. Pour Bartomeu, le retour de Xavi dépend entièrement du joueur : «Nous n’avons parlé à personne. Ni avec Blanc ni avec quelqu’un d’autre. Je parle à Xavi parce que nous avons une bonne relation, mais il a récemment renouvelé avec son équipe (Al-Sadd au Qatar). Il viendra un jour entraîner au Barça. Et il décidera. Et ce sera une réussite quand il viendra, mais ça sera quand il pensera être prêt.», révèle le président du FC Barcelone.

Pas de gros investissements sur le marché

«L’été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n’y aura aucune tentative. La situation est ce qu’elle est : le club a cessé de payer 200 millions d’euros entre mars et juin. Pour la saison 2020/2021, nous nous attendions à entrer 1,1 milliard d’euros, mais ça sera sûrement 30% de moins. Si la situation ne s’améliore pas, il n’y aura pas de public, pas de musée, pas de boutique et l’argent continuera à ne pas rentrer. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion.», explique le président barcelonais.