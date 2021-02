Charles Blé Goudé recadre Chris Yapi

Publicités

Affaire Chris Yapi – Très suivi sur les réseaux, l’avatar a récemment fait des révélations accables sur le président du Cojep. La réaction du président du Cojep n’aura pas tardé. Contrairement à ce qui se dit, Chris Yapi ment, selon Charles Blé Goudé.

Qui est Chris Yapi ? D’où tire-t-il ses informations ? Autant de questions que se posent des milliers d’internautes ivoiriens. Mais en attendant des réponses à ses questions, l’avatar continue ses révélations sur les réseaux sociaux. Récemment, l’avatar et activiste a révélé que le président du Cojep tenterait de négocier discrètement avec le régime actuel. L’avatar indique même que des valises d’argent auraient été proposées au président du COJEP, des informations niées en bloc par l’ancien président des jeunes patriotes. Après avoir démenti les accusations formulées contre lui, Charles Blé Goudé a fait savoir qu’il ferait très prochainement de nouvelles révélations sur le mystérieux Chris Yapi. Il y’a quelques jours, un journaliste africain faisait des révélations sur l’identité réelle de l’avatar Chris Yapi. Selon ce journaliste, l’avatar serait une personnalité connue de tous en Côte d’Ivoire.

La réponse de Charles Blé Goudé à Chris Yapi n’aura pas tardé : «Je n’ai pas pour habitude de parler mais je ne joue pas non plus avec mon honneur; entre avoir un prix pour être acheté et avoir de la valeur, j’ai fait le second choix (…) Chris Yapi est en mission, il se joue des ivoiriens désespérés qui s’accrochent à tout. Même le Président Gbagbo a été sa victime à un moment. Je ne cherche pas à être ministre de qui que ce soit, parce que moi-même je travaille, j’ai mes dossiers et je travaille. Je travaille sur mon projet de société, parce que je veux gouverner la Côte d’ivoire, pour moi-même avoir mon gouvernement et mes ministres. Je ne peux donc pas être en train de faire ce travail et courir vers un autre gouvernement. Sur quelle base? Sur quel projet de société? Sur quelles valeurs communes? De quoi parle-t-on? Moi je suis en train de travailler sur la réforme de l’éducation nationale, je suis en train de travailler sur la mécanisation et la modernisation de notre agriculture. Je suis en train de travailler sur le système de la santé en Côte d’ivoire, pour que la Côte d’ivoire ait le meilleur système de santé de la sous-région, et même en Afrique. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Mr Chris Yapi, j’espère qu’après les législatives vous viendrez devant les ivoiriens pour au moins reconnaître que vous êtes un menteur. Je vous donne rendez-vous après les législatives pour vous démontrer que le slogan « Chris yapi ne ment pas » va devenir « Chris Yapi ment toujours », et vous verrez prochainement qui est derrière ce Chris Yapi.», a confié Charles Blé Goudé.

Guillauleme Soro alias Chris Yapi ?

C’est en tout cas les révélations faites par le journaliste Said Penda : «Comment soro guillaume alias chris yapi veut détruire le Mali. Si les Maliens n’y prennent garde et ne cessent de croire aux fake news, très à la mode chez eux en ce moment, ils vont détruire ce qu’il reste de ce pays, avec l’aide de la bande à soro guillaume alias chris yapi. Et plus surprenant, les Maliens semblent se complaire dans cette position de victimes consentantes qui s’abreuvent de toutes les inepties de l’avatar chris yapi. Comme avec tous les fake news, plus c’est gros et grossier, plus certains y croient. « Ba Ndaw, président de la transition, a été convoqué à Paris où il a été réprimandé et menacé, pour son indépendance, par Macron entouré de Mme Ouattara et Hamed Bakayoko, le premier ministre ivoirien ». « Ouattara a juré de déstabiliser le Mali après avoir vécu le renversement d’IBK comme une humiliation personnelle ». « La France exploite secrètement le sous-sol malien dans la partie septentrionale contrôlée par des terroristes qu’elle arme et soutien.», a indiqué le journaliste Said Penda.