Euromillions : résultats du tirage du mardi 4 août 2020

Tirage du jour – Les numéros gagnants tant attendus de la soirée du 4 août sont enfin connus dans la loterie européenne. En l’absence d’un gagnant, le jackpot du mardi soir est passé à 49 millions d’euros. Alors si vous avez validé une grille euromillion ce jour, sachez que vous avez une chance d’empocher le super lot pour le premier tirage du mois d’août, si les numéros cochés sur votre grille correspondent à ceux qui ont été dévoilés en direct il y’a quelques instants. En bonus, la FDJ a offert la somme d’un million d’euros ce soir à un joueur.

La française des jeux et ses partenaires de la loterie européenne viennent de dévoiler les résultats du tirage euromillions de ce mardi 4 août 2020. Cette journée correspond au tout premier tirage de la loterie euromillion pour le mois en cours. Si vous avez été parmi ceux qui ont tenté leur chance ce soir, alors vous êtes probablement dans l’attente des résultats de la loterie européenne. La cagnotte du jour s’élevait à 49 millions d’euros, puisqu’aucun gagnant n’avait été désigné lors du précédent tirage. Si vous êtes un joueur résidant en France, alors vous devez aussi probablement être dans l’attente du code My Million gagnant de ce soir. Si votre ticket a été enregistré sur Internet, alors vous pouvez malheureusement dire adieux au million de la Française des jeux, car le gagnant du tirage million est un joueur qui validé sa grille chez un buraliste, selon les informations dévoilées en direct il y’a quelques instants par la FDJ. Zoom sur les résultats du tirage du jour.

Quels numéros fallait-il jouer ce soir pour empocher la cagnotte à la loterie européenne ? Pour le savoir il suffit de jeter un œil aux résultats de la loterie euromillion de ce premier tirage du mois d’août qui viennent d’être dévoilés il y’a quelques instants. Pas de méga jackpot proposé par la FJD et ses partenaires européens en ce début d’année, mais le gagnant est assuré de repartir avec plus de 49 millions d’euros. Conformément au règlement du jeu, la cagnotte augmente lorsqu’aucun gagnant n’est tiré au sort dans la loterie européenne. Pour ce mardi soir, la cagnotte mise en jeu par la Fdj et ses partenaires s’établissait à 49 millions d’euros plus précisément. Si vous avez tenté votre chance comme des millions de joueurs alors vous êtes dans l’attente des résultats du tirage euromillion de ce 4 août. Fin du suspense, nous vous dévoilons les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour empocher les gains mis en jeu ce soir. Pour repartir avec la cagnotte, il fallait cocher les numéros suivants sur votre grille : 1-2-5-15-42. Outre les cinq numéros gagnants, il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de la soirée pour empocher la cagnotte proposée ce soir aux joueurs de la loterie européenne : 5-8. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 66 millions d’euros. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra de plein droit. Si vous n’êtes pas l’unique gagnant, alors la cagnotte sera redistribuée entre vous en parts égales. Mais il est très rare d’avoir deux gagnants au cours d’un même tirage dans la loterie européenne.

Résultat My Million

Même si votre grille du jour n’est pas gagnante, pensez à jeter un œil à votre code My Million, puisqu’il peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros ce soir. Ce bonus supplémentaire de la Française des jeux concerne uniquement les joueurs résident en France, DOM et TOM inclus. L’heureux millionnaire de la Française des jeux pour ce soir est le détenteur du ticket portant le code suivant : OK 001 5607. Selon la Française des jeux il ne s’agit pas d’un joueur en ligne.