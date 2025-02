Catherine Laborde est elle décédée aujourd’hui​ ?

Le 28 janvier 2025, la France a perdu une figure emblématique du petit écran : Catherine Laborde, ancienne présentatrice météo de TF1, est morte à l’âge de 73 ans, des suites d’une démence à corps de Lewy. Retour sur le parcours d’une femme marquante et sur la maladie qui a bouleversé sa vie et celle de ses proches.

Qui était Catherine Laborde ?

Catherine Laborde était bien plus qu’une simple présentatrice météo : elle était une figure incontournable de la télévision française. Pendant près de 28 ans, elle a été la voix douce et rassurante qui accompagnait les Français pour annoncer le soleil, la pluie ou la neige. Son professionnalisme et son charisme ont marqué des générations, faisant d’elle l’une des personnalités préférées du public.

Née le 8 mai 1951 à Bordeaux, Catherine Laborde avait également une passion pour les lettres et le théâtre. Avant de se tourner vers la télévision, elle s’était essayée à la comédie, jouant dans plusieurs pièces et films. Elle avait ce talent rare de captiver son audience, que ce soit sur scène ou devant les caméras.

Son départ de TF1 en 2017 avait été un moment émouvant, marqué par un discours d’adieu sincère et poignant. À cette occasion, elle avait révélé être atteinte de la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative qui affecte les fonctions cognitives et motrices. Une révélation courageuse qui avait touché les Français.

Exploration de la maladie : Comprendre la démence à corps de Lewy

La démence à corps de Lewy, qui a emporté Catherine Laborde, est une maladie encore peu connue du grand public. Souvent confondue avec la maladie d’Alzheimer ou Parkinson, elle se caractérise par des symptômes tels que des troubles de la mémoire, des hallucinations visuelles, des fluctuations cognitives importantes et des raideurs musculaires.

Dans le cas de Catherine Laborde, cette maladie a profondément changé son quotidien. Elle avait confié dans plusieurs interviews que les moments de lucidité alternaient avec des périodes d’oubli ou de confusion. Sa sœur, Françoise Laborde, également journaliste, avait parlé à plusieurs reprises du courage et de la résilience dont Catherine faisait preuve face à cette épreuve.

Ce type de démence est encore mal diagnostiqué, et les traitements sont limités, se concentrant principalement sur le soulagement des symptômes. Le combat de Catherine Laborde a permis de mettre en lumière cette maladie et d’encourager davantage de recherches pour mieux la comprendre.

L’héritage de Catherine Laborde : une femme de cœur et d’esprit

Catherine Laborde laisse derrière elle bien plus qu’un souvenir de ses bulletins météo. Elle incarne une leçon de vie, celle d’une femme qui a su affronter l’adversité avec dignité. Son témoignage sur sa maladie, notamment dans son livre « Trembler » publié en 2018, a brisé le silence sur les pathologies neurodégénératives, offrant une voix à ceux qui souffrent dans l’ombre.

Son départ a également rappelé à beaucoup l’importance de chérir les moments simples du quotidien. Catherine Laborde avait une manière unique de se connecter avec son public, et même dans la maladie, elle a continué à transmettre son message : vivre pleinement, malgré les défis.

Un dernier au revoir

Le décès de Catherine Laborde marque la fin d’une époque pour de nombreux Français qui ont grandi avec elle à l’écran. Les hommages affluent de toutes parts, soulignant son humanité, sa bienveillance et son courage. Les réseaux sociaux regorgent de messages d’adieu, témoignant de l’impact qu’elle a eu sur la vie des gens.

Son parcours, mêlé de succès professionnels et de défis personnels, est une source d’inspiration pour tous. Si elle n’est plus parmi nous aujourd’hui, sa mémoire reste vivante dans le cœur de ceux qui l’ont admirée.

En ce 28 janvier 2025, nous saluons une étoile qui s’est éteinte, mais dont la lumière continuera à briller longtemps dans nos mémoires. Catherine Laborde, merci pour tout.