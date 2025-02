Direct soirée match foot du 6 février 2025 : les chocs à ne pas manquer

La soirée du jeudi 6 février 2025 promet d’être intense pour les amateurs de football ! Entre quarts de finale de la Copa del Rey, huitièmes de finale de la Coupe de France, demi-finales de la League Cup et des duels épiques en Saudi Pro League ou en Ligue des Champions de la Concacaf, le spectacle sera au rendez-vous. Voici le programme des matchs, accompagné d’analyses et de pronostics pour chaque rencontre. Voici le programme des matchs du jour par heure.

Copa del Rey – Quarts de finale : place aux chocs espagnols

19h30 : Real Sociedad – Osasuna (à suivre sur L’Equipe Web)

Ce duel entre deux formations de Liga s’annonce disputé. La Real Sociedad, solide à domicile, aura à cœur de valider son ticket pour les demi-finales. Osasuna, quant à lui, espère créer la surprise. Avec Mikel Oyarzabal en forme, les Basques partent favoris.

21h30 : Valence – FC Barcelone (à suivre sur L’Equipe)

Un classique du football espagnol ! Le FC Barcelone, en quête d’un titre national cette saison, doit s’imposer face à une équipe de Valence qui reste sur une série mitigée. Avec Robert Lewandowski et Lamine Yamal en attaque, les Catalans partent favoris. Mais attention à Valence, qui pourrait profiter des errances défensives barcelonaises.

Coupe de Belgique – Demi-finales : un duel au sommet

20h45 : Anvers – Anderlecht (à suivre sur DAZN)

Deux grands noms du football belge s’affrontent pour une place en finale. Anvers, tenant du titre, veut réaffirmer son statut, mais Anderlecht semble être en pleine résurrection. Les Mauves pourraient créer la surprise grâce à leur solidité défensive.

Coupe de France – 8èmes de finale : un duel David contre Goliath

21h00 : Bourgoin-Jallieu – Reims (à suivre sur beIN Sports 1)

Petit Poucet de la Coupe de France, Bourgoin-Jallieu tente un exploit historique face à un Reims bien plus expérimenté. Le club champenois, bien organisé sous les ordres de Will Still, devrait logiquement s’imposer, mais la Coupe nous a réservé tant de surprises que la vigilance est de mise !

League Cup – Demi-finales : duel de titans en Angleterre

21h00 : Liverpool – Tottenham (à suivre sur beIN Sports 2)

La League Cup offre un duel explosif entre deux clubs de Premier League. Liverpool, en pleine confiance sous Jurgen Klopp, reçoit une équipe de Tottenham qui cherche à se reconstruire sous Ange Postecoglou. Mohamed Salah pourrait être l’homme du match, mais attention à la rapidité de Heung-min Son.

Ligue des Champions Concacaf : les clubs mexicains en force

02h00 : Forge – Monterrey (à suivre sur Youtube)

Les Canadiens de Forge vont devoir réaliser un exploit face à Monterrey, une équipe rôdée aux joutes continentales. Les Mexicains partent largement favoris.

04h00 : Esteli – Tigres (à suivre sur Youtube)

Encore un duel Mexique – Amérique Centrale ! Les Tigres, avec leur armada offensive, devraient logiquement dominer Esteli. Un score fleuve est attendu.

Saudi Pro League – Journée 19 : un duel intéressant

18h00 : Al Taawon – Al Ittihad (à suivre sur Canal+ Décalé)

Avec des stars comme Karim Benzema et N’Golo Kanté dans ses rangs, Al Ittihad vise la victoire. Al Taawon, toujours très coriace à domicile, pourrait poser problème.

Les chaînes à ne pas manquer

Aujourd’hui, plusieurs chaînes diffusent ces matchs passionnants : beIN Sports 1, beIN Sports 2, Canal+ Décalé, DAZN, L’Equipe, L’Equipe Web et Youtube. Consultez votre guide TV pour ne rien manquer !

