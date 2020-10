Ligue 1 : Ben Arfa débarque à Bordeaux

Hatem Ben Arfa signe son grand retour en ligue 1. Dans les dernières heures du mercato, le footballeur français a réussi à trouver un accord avec le club de Bordeaux, un accord qui n’aura pas été difficile à trouver, puisque le joueur était libre de tout contrat, après sa brève aventure en Liga sous le maillot de Valladoid. Ben Arfa revient donc dans un championnat qu’il connait, bien, un championnat qu’il a dû quitter pour des tensions avec la direction sportive de ses précédents clubs, à savoir le Psg et Rennes. S’il avait longtemps gardé le silence sur cette affaire, le président de Rennes a finalement pris la parole pour apporter son soutien ferme à l’entraineur du club rennais, au détriment de Ben Arfa qui finira par quitter le stade rennais. En conférence de presse, le footballeur français s’est longuement attardé sur les raisons de son retour en L1.

Avant la clôture du mercato, le footballeur français Ben Arfa a réussi à trouver un accord avec le club de Bordeaux. Agé de 33 ans, l’ancien joueur parisien revient officiellement en ligue, sous les couleurs des girondins. En conférence de presse, l’ex-joueur de Rennes a évoqué les raisons qui l’ont poussé à signer avec le club de Bordeaux. Parmi les raisons, le choix de Gasset comme entraineur des girondins : ««Ce n’est pas compliqué. Dès que j’ai vu que l’entraîneur était Jean-Louis Gasset, j’avais envie de venir pour travailler avec ce coach. J’aime sa philosophie, l’homme et l’entraîneur. Ça reste un club historique, un grand nom du championnat de France et donc il n’y a pas eu de difficultés à venir…déjà, j’aime beaucoup la façon dont il fait jouer ses équipes. C’est quelqu’un qui est beaucoup porté vers l’offensive, qui aime créer le jeu, le surnombre. Sur ce point, ça sera une relation de jeu. En tant qu’homme, je l’ai connu en équipe de France et j’ai senti vraiment de bonnes énergies et ça reste pour moi un entraîneur avec beaucoup de valeurs… Je suis vraiment dans l’optique qu’on fasse quelque chose collectivement, qu’on aille le plus haut possible, qu’on ait de l’ambition et un projet tous ensemble, qu’on tire tous dans le même sens. Et le sportif va venir automatiquement parce que tout a été mis en place pour que ça se passe bien», a déclaré le joueur en conférence de presse. La ligue 1 s’annonce passionnante avec le retour de l’ancien parisien sous le maillot de Bordeaux.

Parti de Rennes sur fonds de désaccord

«On n’est pas assez ambitieux, on est peureux et ça, il faut qu’on nous transmette d’être plus conquérants. On a une belle équipe, on joue à domicile contre les derniers, il faut qu’on nous transmette des choses pour aller attaquer, pas pour défendre notre but à chaque fois… Aujourd’hui, c’est le cas, on nous dit toujours de défendre avant d’attaquer. Il faut voir le résultat, c’est interdit de se faire reprendre au score comme ça et de presque perdre. Comme j’ai dit, la qualité des joueurs, elle est là, on l’a montré sur des matches. L’état d’esprit, aussi.», s’indignait le joueur l’année dernière après une défaite de son contre Guingamp. Mais c’est visiblement la position du président du club qui aura précipité le départ de l’ancien parisien de Rennes, puisque le président du Stade rennais a décidé d’apporter son soutien à l’entraineur.