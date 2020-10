Ligue des champions : l’OM déjà menacée

Olympique de Marseille – Le club marseillais affrontait les Citizen dans le cadre de la seconde journée de la ligue des champions. Si les français jouaient au stade du vélodrome pour leur seconde rencontre dans cette compétition européenne, ils n’ont malheureusement pas réussi à prendre les trois points face au club anglais de Manchester City, une défaite amère qui menace déjà le club français dans cette compétition de ligue des champions. Les marseillais sont désormais condamnés à un résultat positif lors de la double confrontation face à Porto lors des deux prochaines journées.

Les deux prochaines journées de la ligue des champions seront décisives pour le club de l’Olympique de Marseille. A défaut d’une place en huitième de finale, le club français pourrait aussi se contenter d’une place en Europa League. Mais il faudrait pour cela terminer au moins troisième lors des phases de poules de la ligue des champions, une mission qui démarre pour l’instant du mauvais pied pour les marseillais. Lors de la réception de Manchester City, les hommes de Villas Boas ont été complètement dépassés sur la pelouse du vélodrome. Désormais, les marseillais n’ont plus droit à l’erreur dans cette compétition européenne. Les hommes de Villas Boas sont condamnés à une victoire lors de la prochaine journée de la C1 face au club de Porto, un habitué de la ligue des champions. Pour l’heure, la défaite de l’OM alimente encore la polémique dans la presse sportive française et suscite de nombreuses réactions.

La défaite de l’OM Face au club de Manchester City en ligue des champions complique davantage la tâche aux hommes de Villas Boas qui visent une qualification en huitième de finale de la compétition, après 7 ans d’absence en C1. La défaite contre le club anglais est une pillule amère pour les joueurs marseillais, plus particulièrement pour l’attaquant français Florian Thauvin : «C’est une défaite qui est difficile à encaisser, on savait qu’ils allaient avoir la possession du ballon. On avait décidé de jouer avec un bloc bas et de les prendre en contre. On n’a pas réussi à mettre en place ce qu’on voulait. C’est un autre niveau, il faut être honnête. On doit apprendre de ces matches, progresser. Mais c’est vrai que c’est une défaite qui est difficile ce soir parce qu’on prend trois buts. La deuxième était meilleure, on a réussi à se créer de meilleures occasions. On était un peu plus dans leur camp. On n’a pas réussi à concrétiser nos occasions. Pour être honnête, quand vous passez tout le match à 30m de votre but et qu »il vous reste 70m pour mettre un but en contre, c’est difficile d’avoir les jambes. Il va falloir qu’on progresse dans l’utilisation du ballon et des contre-attaques. Contre Porto, c’est le match de la dernière chance mais ce qui nous fait mal, c’est la défaite à l’Olympiakos. On ne doit pas se cacher derrière le fait que ça fait 7 ans qu’on n’a pas joué cette compétition.», a le champion du monde 2018 avec les Bleus.

Marseille pas assez préparé pour la C1 ?

«La dernière fois qu’on a voulu jouer contre une équipe de ce niveau, on en a pris quatre et vous m’avez massacré. Je pense que pour vous tous les choix que je prends en ce moment sont tous mauvais. J’ai ce rapport franc avec vous, mais il ne faut pas abuser…City est City, ils ont aussi dépensé un milliard en cinq ans. C’est une équipe qui joue très bien, avec un coach qui est un phénomène. Qui joue la possession, qui l’a toujours joué avec Bayern, avec Barcelone, avec City. Malheureusement Marseille n’a pas l’argent pour faire venir Guardiola ici. Si tu as Guardiola, peut être qu’un jour tu auras la possession, malheureusement tu as AVB avec cette tactique et il essaye de faire le mieux pour l’équipe» , a déclaré le manager portugais de l’Olympique de Marseille.